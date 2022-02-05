اقوي خلطة طبيعية سحرية لتطويل الشعر وتكثيفه بسرعة رهيبة وبدون توقف

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عمر شويل - جدة خلطة لتطويل الشعر، يبحث الكثير من السيدات عن وصفات طبيعية لتطويل الشعر لأن هذه المشكلة تسبب الإزعاج للكثير من الفتيات ويوجد هناك الكثير الوصفات المنزليّة الطبيعيّة التي تساعد على تطويل الشعر، لذلك سوف نتعرف سويا من خلال هذه السطور القادمة على وصفات طبيعية تكون فعالة وسريعة في تطويل الشعر ومن هذه الوصفات الآتي.

وصفات لتطويل الشعر

وصفة الليمون وزيت الزيتون.

يعمل الليمون وزيت الزيتون على كثافة الشعر وزيادة نموه، كما يجعل فروة الرأس رطبة ويكون الليمون وزيت الزيتون فعال في التخلص من قشرة الشعر بصورة ملحوظة ولعمل هذه الوصفة يجب اتباع الآتي.

المكونات:

مقدار ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون الفرش.

مقدار ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

مقدار ملعقتان كبيرتان من الماء.

منشفة ويفضل أن تكون رطبة ودافئة.

طريقة التحضير :

نقوم بإحضار وعاء، ثم نضع به كافة المكونات.

ثم تمزج المكونات جيداً حتى تتجانس وبعد ذلك نوزع الخليط على فروة الرأس مع مراعاة أن رطبة

ثم نلف الشعر بالمنشفة الدافئة ثم يترك الخليط على الشعر لمدة عشرون دقيقة.

وللحصول على النتيجة المطلوبة يجب تكرار هذه الوصفة مرة واحدة كل أسبوع.

وصفة البيض.

يعد البيض من الأشياء المفيدة جداً لنمو الشعر، لأنه يحتوي على مواد كثيرة تساعد الشعر في النمو بشكل سريع مثل البروتينات والحديد وكذلك الكبريت ويحتوي أيضاً على الفسفور.

المكونات:

حبة واحدة من البيض.

مقدار كوب واحد من الحليب.

مقدار ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون البكر.

مقدار عصير نصف ليمونه.

طريقة التحضير :

نضع جميع المكونات داخل إناء ثم نقوم بالخلط جيداً حتي تمتزج المكونات.

ثم يوزع الخليط على فروة الرأس ونقوم بالتدليك ويترك المزيج على فروة الرأس لمدة نصف ساعة تقريباً.

ثم يغسل الشعر جيداً بالماء الدافئ والشامبو وتكرر هذه الوصفة مرة كل شهر للحصول على أفضل نتيجة.

وصفة الألوفيرا.

تساعد الأنزيمات المحللة للبروتين الموجود داخل هلام الألوفيرا بالقضاء على تراكمات الخلايا الميتة الموجودة في فروة الرأس، كما تساعد بصيلات الشعر في النمو فالصبار يعتبر من أفضل الأشياء التي تعمل على تحسين الشعر ونموه ويساعد أيضاً على ترطيبه بصورة ملحوظة.

المكونات:

ورقة واحدة من نبات الألوفيرا.

أداة للكشط نبات الألوفيرا.

طريقة التحضير: