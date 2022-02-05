طريقة عمل فطائر الزعتر الأخضر والجبنة بعجينة هشة وبمذاق لذيذ وشهي

فطائر الزعتر الأخضر والجبنة ، من أكثر المعجنات والمخبوزات شعبية وشهرة في جميع أنحاء الوطن العربي، كما أنها تحظى بإقبال الكثير، ويعشقها الصغار والكبار، وذلك لعجينتها القطنية الهشة فهي خفيفة على المعدة وتصلح لوجبة الفطور والعشاء، بالإضافة إلى مذاقها الروعة والشهي والمميز والغني بالزعتر الأخضر وزيت الزيتون الذي يميزها عن باقي أنواع الفطائر، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية، نظراً لاحتوائها على الزعتر وزيت الزيتون فهما مفيدان لصحة الجسم، كما تتميز بسهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها، فهي متوفرة في كل منزل، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة، كما يمكنكم تجربة فطائر بالجبن العكاوي وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطائر الزعتر الأخضر والجبنة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات فطائر الزعتر الأخضر والجبنة

تتكون فطائر الزعتر الأخضر والجبنة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كوب ماء دافئ (240 مل).

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

2 ملعقة كبيرة من الحليب البودر.

4 أكواب دقيق (420 جم).

ربع كوب زيت نباتي.

ملعقة صغيرة من الملح.

بياض بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

4 ملاعق كبيرة من الزعتر الأخضر البلدي.

نصف كوب زيت زيتون.

جبنة كيري أو كما تفضلون.

مقادير الوجه

صفار بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

2 ملعقة كبيرة من الحليب.

ملعقة صغيرة من الخل.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على فطائر الزعتر الأخضر والجبنة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء العجانة، ثم نضيف إليه الماء الدافئ والخميرة الفورية والسكر والحليب البودر، ثم نقلبهم جيدا ونغطي الوعاء ونتركه لمدة 10 دقائق لكي تتفاعل الخميرة.

ثم نضيف إلى الخليط الدقيق والملح والزيت النباتي وبياض البيضة، ثم نعجن جيدا بالعجانة حتى نحصل على عجينة ناعمة (ومن الممكن أن نعجن باليد).

ثم نلم العجينة ونكورها ونضعها في وعاء مدهون بالزيت، ثم نغطيها ونتركها تختمر في مكان دافئ.

بعد ذلك نحضر وعاء ونضيف إليه الزعتر الأخضر وزيت الزيتون، ثم نخلطهم جيدا.

بعد ذلك نقسم العجينة بعد اختمارها إلى كرتين متساويتين في الحجم.

ثم نمد كل كرة بالشوبك على سطح مرشوش بالدقيق بشكل دائري.

ثم نوزع على الفطيرة نصف كمية خليط الزعتر ونساويه جيدا.

بعد ذلك نقسم الفطيرة بالقطاعة مثلثات، ثم نضع فوق كل مثلث قطعة من الجبن، ثم نلفه رول بحيث يصبح على شكل كرواسون، ثم نرصهم في صينية ونضع فيها ورقة خبز.

ونكرر نفس الخطوات في العجينة الثانية.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه صفار البيضة والحليب والخل، ثم نخلطهم جيدا.

ثم ندهن وجه الفطائر بخليط صفار البيضة.

بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها لمدة 25 دقيقة.

ثم نخرج الصينية من الفرن ونغطي الفطائر لبعض الوقت حتى تظل طرية.

ثم نقدم فطائر الزعتر الأخضر والجبنة في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

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المكونات

نصف كوب من المايونيز.

ملعقة كبيرة من ماء مخلل الخيار.

3 ملاعق كبيرة من الكاتشب.

ملعقة كبيرة من الخل.

2 ملعقة صغيرة من السكر.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة من البصل المفروم ناعم.

رشة فلفل أسود.

طريقة التحضير