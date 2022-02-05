طريقة عمل بسكويت مالح بالجبن خطوة بخطوة في البيت

بسكويت المالح بالجبن من أطيب وأشهى أنواع البسكويت والمخبوزات التى تقدم وكما يمكن تقديمها لأطفالك كوجبة خفيفة أو كسناك مالح أو كمقبلات أو يمكن إعطاءها للأطفال في أثناء اليوم الدراسي بدلاً من السندوتشات، وحيث يتم تناول بسكويت المالح في الحفلات، وكما يتميز بسكويت المالح بمكونات بسيطة ولا داعي لشرائها من المحلات ‏ويتميز بمذاق شهي ومختلف عن جميع أنواع البسكويت المقرمشة، ‏فبسكويت المالح بالجبن يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة جسم الإنسان، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل بسكويت المالح بالجبن المقرمشة وبطريقة مضمونة وصحية في البيت بمذاق مختلف وبأسهل الطرق من خلال هذا المقال.

طريقة عمل بسكويت المالح بالجبن

المكونات:

أثنين كوب من الدقيق الأبيض .

نصف في كوب من الزبدة .

عدد ‏ بيضة واحدة .

كوب ‏ واحد من الجبن شيدر .

نصف كوب من الحليب .

ملعقة صغيرة من بيكنج بودر .

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام .

ذرة من الفلفل الأبيض .

ذرة من البابريكا.

ذرة من السمسم .

صفار بيضة واحدة .

طريقة التحضير :