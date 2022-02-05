نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الماسك السحري لتبييض البشرة وشد التجاعيد بمكونين فقط من أول مرة ستحصلين على بشرة نقية كالاطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر خليط الليمون والنشا من الخلطات المهمة لشد البشرة والتجاعيد ، فهو أقوى تركيبة طبيعية لشد تجاعيد البشرة وتفتيح لونها ، لكنه لا يحتوي على أي مواد كيميائية ضارة بالبشرة ويساهم بشكل كبير في تحسين الشكل. ومظهر الوجه وإزالة تصبغ الجلد الناتج عن التطبيق الخاطئ أو المكياج الكثير والذي يعد من أكثر أسباب تدمر البشرة والجلد والتي لا تكاد تلحق الضرر بالجلد ، مما يعرف أن المواد الطبيعية تساعدنا في التخلص من مشاكل البشرة في أسرع وقت. واستعادة نضارة البشرة ونقائها يكمن في هذه الخلطة لكم طريقة تحضيرها.

ماسك النشا السحري لتبييض وشد تجاعيد البشرة

ماسك النشا والليمون

يعمل خليط الليمون والنشا على تجدد خلايا البشرة وشد خطوط البشرة الرفيعة ، كما يعملان على تفتيح البقع الداكنة وإزالة الكلف فهذا الماسك يعمل على استعادة حيوية البشرة.

طريقة تحضير ماسك النشا والليمون

نقوم بوضع ملعقة نشا في اناء على النار الهادئة مع 4 ملاعق ماء ورد مع التقليب حتى يثقل قوامه

ثم ضعي ملعقة من الليمون على خليط النشا الكريمي ،نقوم بتقليب الخليط سويا حتى يتجانس

ثم يوضع في وعاء محكم الغلق ويحفظ في المبرد ويستخدم الماسك يوميا مساءً

يترك على البشرة حتى يجف ويشطف بالماء الدافئ

ماسك النشا والقهوة

يعد هذا الخليط بوتكس طبيعي يعمل على شد البشرة وتخلصها من التجاعيد والخطوط الرفيعة ، كما انه يعتبر مبيض طبيعي للبشرة فهو يفتحها وينقيها في أسرع وقت وامن على البشرة ،فالمواد الطبيعية دوما أمنه على البشرة دون تسبب أضرار.

مكونات ماسك النشا والقهوة:

ملعقة نشا

ملعقة قهوة

ملعقة زبادي

ملعقة جلسرين صغيرة

ملعقة ماء ورد

طريقة تحضير ماسك النشا والقهوة: