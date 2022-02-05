طريقة عمل بيتزا الدايت السحرية اللذيذة

طريقة عمل بيتزا الدايت، الدايت لا يعني الحرمان من كل شيء ومن الأطعمة التي نحبها مثل البيتزا والحلويات ولكن الدايت يعني تناول الطعام الذي نحبه ولكن بطريقة صحية حيث يمكننا تحضير البيتزا أو الحلويات التي نرغب بها بمكونات وطريقة صحية تجعلنا نستمتع بمذاقها دون اكتساب المزيد من الوزن أو الخوف على صحتنا مستقبلًا ونعرفكم اليوم على ألذ طريقة لعمل البيتزا الدايت في المنزل للاستمتاع بالبيتزا التي نحب ولكن دون اكتساب وزن إضافي.

مكونات بيتزا الدايت المنزلية

تتناسب المقادير التي سيتم ذكرها مع ست حتى ثمانية أشخاص وهي:

ثلاثة أكواب دقيق قمح أسود منخول.

ملعقة من الخميرة بحجم ملعقة الشاي.

كوب حليب كامل منزوع الدسم.

ونصف ملعقة سكر أبيض بحجم ملعقة الشاي.

كوب إلا ربع ماء حجمه كبير.

نصف ملعقة ملح طعام بحجم ملعقة الشاي.

وثلاث ملاعق حجمها صغير زيت زيتون أو زيت ذرة.

ونصف ملعقة بيكنج بودر بحجم ملعقة الطعام.

خطوات تحضير بيتزا الدايت المنزلية

الخطوات التالية توفر لكم عجينة بيتزا الدايت التي يمكن إضافة أي شيء صحي لها سواء خضراوات أو دجاج أو لحم مشوي أو مسلوق وهي: