حضري كريم من صنع يديك لتفتيح البشرة باللوز والكركم

النساء في مختلف الأعمار منذ بداية فترة المراهقة حتى الشيخوخة حريصة على الحصول على بشرة بيضاء نقية أفتح من اللون الطبيعي ولكن ترغب في درجة تفتيح بطريقة طبيعية حتى لا يؤثر علي البشرة بالسلب وفي حالة الفشل في الحصول على تفتيح البشرة بشكل طبيعي تلجأ في تلك الحالة إلى وسائل التجميل التي تعمل على تفتيح البشرة المؤقت حتى تصل إلي الشئ المرغوب، ولعل السبب في بهتان لون البشرة وتحول البشرة إلى اللون الداكن بدلاً من البشرة ذات النضارة العالية قد تكون أسباب مثل التعرض باستمرار لأشعة الشمس أو نقص في الفيتامينات أو خلل في النظام الغذائي مما يجعل البشرة تبدو داكنة وغير صحية ولكن لا داعي للمنتجات الباهظة يمكنك تحضير كريم لتفتيح البشرة بدرجتين أفتح من اللون الطبيعي بنفسك ومكونات بسيطة وللتعرف على طريقة التحضير يمكنك متابعة هذا المقال.

كريم من صنع يديك لتفتيح البشرة

مكونات التحضير:

ملعقتين كبيرتين من اللوز المطحون.

ملعقتين كبيرتين من الكركم.

قطرات من عصير الليمون.

فنجان صغير من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من ماء الزهر.

ثلاث ملاعق كبيرة من العسل الأبيض.

طريقة التحضير: