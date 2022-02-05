نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون ما يمتص نقطة زيت أعملي البطاطس المقلية المقرمشة بطريقة صحية وبطعم لذيذ في المقال التالي
الكثير منا يحبون تناول البطاطس المقلية دائما ويعشقون تناوله بجانب الأكلات المشوية كالفراخ أو اللحمة أو الكفتة ويحبون أيضا تناول البطاطس المقلية بجانب المعجنات أو البيتزا وغيرها العديد، وكذلك يكون طبق من الأطباق الأساسية الذي وضعه مع الأكلات الشعبية حيث أن البطاطس يعد من أنواع الخضراوات المفيدة والمغذية والتي تحتوي علي الكثير من العناصر الغذائية الغنية بالبروتينات والحديد وغيرها، وقد توجد أنواع كثيرة من البطاطس ومنها البطاطس الطينية والبطاطس الصحراوية وغيرهم، ومن الممكن أن نقوم بعمل العديد من الأصناف ومنها البطاطس المقلية وصينية البطاطس باللحمة أو بالفراخ وكفتة البطاطس بالجبنة وغير ذلك الكثير.
مكونات البطاطس المقلية المقرمشة
- كيلو واحد من البطاطس.
- أربع ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.
- ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.
- كمية مناسبة من الماء.
- نصف كوب كبير من الخل الأبيض.
- ربع كوب كبير من عصير الليمون.
- كمية مناسبة من الملح.
- كمية مناسبة من الزيت النباتي للقلي.
طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة
- نقوم بتقشير البطاطس ثم يتم غسله بإستخدام الماء وقومي بتقطيعه على شكل أصابع ونحضر طبق كبير ونضع به كمية مناسبة من الماء ويفضل أن تكون الماء مثلجه ونضيف إليها نصف كوب كبير من الخل الأبيض وربع كوب كبير من عصير الليمون وكمية مناسبة من الملح.
- ويتم تقليبهم مع بعض لذوبان الملح ثم نضع أصابع البطاطس ونتركها لمدة ساعة أو نصف ساعة تقريبا وبعد ذلك نقوم بتصفية البطاطس من الماء ثم يتم إحضار وعاء ونضع به أربع ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.
- ثم نضيف إلى الدقيق ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا وملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر ونضع رشة من الملح ونقوم بخلط كل هذه المكونات، مع بعضها ويتم إضافة كمية مناسبة من الماء تدريجيا مع الإستمرار في التقليب للحصول على عجينة متماسكة وسائلة قليلا.
- أو من الممكن أن لا نضيف إليها ماء ونترك الخليط كما هو جاف ونضع به أصابع البطاطس ويتم وضع طاسة عميقة على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت النباتي وعند تسخينه يتم وضع أصابع البطاطس وعندما يكون باللون الذهبي يتم إخراجه ووضعه في طبق ويقدم مباشرة.
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