خلطة تبييض الوجه في ثلاث ايام نتيجة خيالية

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عمر شويل - جدة خلطة تبييض الوجه في ثلاث ايام، حلم كل فتاة أو سيدة الحصول على وجه أبيض مشرق خالي من العيوب، وفي حين بدأ ظهور المشاكل على الوجه والبشرة من نمش والندوب وحب الشباب وبقع داكنة تصبح مشكلة كبيرة تواجهها الكثير من السيدات والفتيات، ويكون ظهورها نتيجة التعرض الاشعه الشمس الضارة ووضع المكياج على الوجه لفترة طويلة، علاوه على استخدام الكريمات كونها تحتوي على مواد كيميائيّة تضر البشرة مع تكرار استخدامها ومن هنا نقدم لكل زوار موقعنا ثقفني الكرام بعض الوصفات الطبيعية المجربة في تفتيح الوجه في أسبوع.

خلطة تبييض الوجه في ثلاث ايام

مع وصفة الكركم وزيت الزيتون ستحصلين على بشرة نقية بدون عيون في 15 دقيقة فقط، حيث يحتوي الكركم على الكثير من الفوائد المذهلة للبشرة ومن أهمها مكافحة الشيخوخة وتقليل ظهور التجاعيد.

المكونات:

ملعقتان من زيت الزيتون.

ملعقتان من الكركم.

طريقة التحضير

يتم خلط المكونان معا جيدا جدا. يوضع المزيج على الوجه واليدين مع حركات دائرية خفيفة. يترك الخليط على الوجه واليدين لمدة تصل من 15 إلى 20 دقيقة. يشطف الوجه بالماء، وتكرر العملية مرتين من كل اسبوع.

وصفة البطاطس لتبييض الوجه

من أكثر الطرق الطبيعية في تفتيح البشرة وذلك كونها تحتوي على فيتامين ج الذي يساعد بشكل كبير على تبييض الوجه.

المكونات:

شريحة من البطاطس.

الطريقة:

مسح الوجه بقطعة من البطاطس مع التدليك لدقائق. تترك على الوجه لمدة نصف ساعة قبل أن يشطف الوجه بالماء الفاتر، احرصي على تكرار الوصفة مرتين من كل أسبوع.

تفتيح البشرة مع ماء جوز الهند

ماء جوز الهند سيمنحك بشرة ناعمة رطبة ونضارة وحيوية، فهو من أفضل الوصفات المجربة في تفتيح الوجه تدريجياً، عن طىيق غمس قطة قطن نظيفة في ماء جوز الهند ويمسح بها الوجه وينرك على الوجه حتي مرور نصف ساعة قبل ان يشطف بالماء الفاتر، تكرر تلك الوصفة يوم وراء يوم للوصول إلى نتيجة فعالة في وقتا قصير.

ماء الورد مع الليمون لتبييض الوجه

تعتبر وصفة ماء الورد والليمون من الوصفات الخيالية في تبييض الوجه مع خلط ملعقتان من كل مكون جيدا وتوزيع المزيج على البشرة ويترك 20 دقيقة قبل شطفه بالماء.

زيت الخروع وفوائده في تفتيح البشرة

مع زيت الخروع سبب ستتعجبين من قدرته الهائلة على اخفاء البقع الداكنة تدريجياً، حيث يعمل زيت الخروع في مساعدة البشرة على ازالة الندوب الظاهرة نتيجة حب الشباب، من خلال توزيع كمية مناسبة من زيت الخروع على. الوجه بحركات دائرية رقيقة، ويترك لمدة 15 دقيقة قبل شطف الوجه بالماء الفاتر، تكرر الوصفة مرة من كل أسبوع لنتيجة مبهرة.