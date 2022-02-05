أحلي كيكة التريفل بالشيكولاتة والكريمة والفراولة الشهية واللذيذة بطريقة سهلة وصحية وعلي أصوله

كيكة التريفل بالشيكولاتة والكريمة والفراولة من أحلي وأشهي الحلويات الغربية الخفيفة والهشه، والتي يحبها ويفضلها جميع أفراد الأسرة وخاصتا الأطفال والتي انتشرت في الآونة الأخيرة وفي جميع محلات الحلويات وفي أغلب دول الوطن العربي وخاصة في مصر، وكما تحتوي كيكة التريفل على العديد من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة للصحة والجسم، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل التريفل والتي يبحث عنها الجميع وذلك من خلال طريقتنا المميزة لعمل أحلي وأطعم ترافيل بالشيكولاتة والكريمة والفراولة.

طريقة عمل كيكة التريفل ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأحلي كيك تريفيل الشهي والرائع، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي نقوم بصنعها في المنزل وهو ما نؤكد عليه دائما بعمل التريفل في المنزل وذلك للتأكد من سلامة وجودة عملها، وكما يساعدنا أيضا على التحكم في المكونات المضافة إلى طريقة عمل التريفل والتي نختار أفضلها صحيا، وذلك للحفاظ صحة الأسرة.

نحضر فراولة حسب الكمية ونقطعها إلي قطع صغيرة ونضيف إليها ملعقتان سكر ونتركها مغطاه.

المكونات الكيكة

ثلاث بيضات.

معلقة كبيرة خل.

إثنين باكو فانيليا.

نصف كوب زيت.

كوب سكر.

نصف كوب كاكاو خام.

كوبان دقيق.

باكو بيكنج بودر.

ربع كوب ماء مغلي.

طريقة عمل الكيكة

نقوم بإحضار إناء عميق ونضع به ثلاث بيضات ونضيف إليه ملعقة خل كبيرة ونضع به اثنين باكو فانيليا ونضربه بمضرب البيض جيدا، ثم نضيف إليه كوب سكر مع الاستمرار في ضرب الخليط بالمضرب الكهربائي ثم نضيف إليه نصف كوب الزيت ونصف كوب الكاكاو الخام. مع الاستمرار في تقليب الخليط بالمضرب، ثم نضيف إليه كوبان الدقيق وملعقة البيكنج بودر ونقلبه جيدا بالمضرب، ثم نضيف إليه ربع كوب الماء المغلي مع التقليب المستمر حتى يتجانس الخليط جيدا.

ونقوم بوضع الصينية في الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 35 دقيقة.

ثم نقوم بإخراج صينية الكيك من الفرن بعد أن تنضج ونتركها حتى تبرد.

مكونات عمل الكريمة

إثنين باكو كريم شانتيه دريم.

معلقة كبيرة لبن بودرة.

معلقة كبيرة كاكاو خام حسب الرغبة.

إثنين كوب حليب سائل.

طريقة عمل الكريمة

نقوم بإحضار إناء عميق ونضع به اثنين باكو كريم شانتيه ونضيف إليه ملعقة لبن بودرة ثم نضيف إليه ملعقة الكاكاو الخام ثم نقوم بإضافة كوبان الحليب السائل.

مكونات النوتيلا

أربع ملاعق كبيرة كاكاو خام.

كوب من الحليب السائل.

كوب من السكر.

نصف كوب زيت.

طريقة عمل النوتيلا

نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع به الأربع ملاعق الكاكاو ونضيف إليه كوب من السكر ونضع عليه كوب من اللبن ونخلطه جيد حتى يتجانس الخليط.

ثم نقوم بإضافة الزيت تدريجيا إلي الخليط حتى يثقل الخليط.

طريقة تقديم التريفل