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5 حبات قرنفل وزيت الزيتون قبل النوم لمدة أسبوع تفعل المعجزات في جسدك لن تتخيل 100 حصان

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عمر شويل - جدة 5 حبات قرنفل وزيت الزيتون قبل النوم لمدة أسبوع تفعل المعجزات في جسدك لن تتخيل 100 حصان - ثقفني

زيت الزيتون القرنفل من أبرز المكونات الطبيعية التي تحتوي على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم الإنسان وهناك العديد من الاستخدامات التي يمكن من خلال ها الحصول على فوائد زيت الزيتون والقرنفل ولكن من خلال هذا المقال سنتحدث بشكل خاص عن الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال تناول خمس حبات من القرنفل مع زيت الزيتون قبل النوم كل يوم وطريقة استخدام هذه المكونات والفوائد التي يمكن الحصول عليها سنتحدث عن كل هذه التفاصيل من خلال هذا المقال‏.

‏طريقة استخدام خمس حبات القرنفل وزيت الزيتون

فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها الحصول على فوائد هذه المكونات:

  • نحضر كوب من الماء الساخن نضيف له ملعقة من زيت الزيتون.
  • بعد ذلك نضيف ست حبات تقريبا من القرنفل نترك زيت الزيتون والقرنفل الداخل هذا الماء لمدة ثلاث ساعات تقريبا.
  • بعد ذلك يتم تناول هذا المشروع كل يوم قبل النوم.
  • إذا كان طعم المشروب غير مقبول يمكن إضافة ملعقة من العسل الطبيعي.

فوائد تناول خمس حبات من القرنفل وزيت الزيتون قبل النوم

فيما يلي سنتحدث عن الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال تناول القرنفل زيت زيتون قبل النوم:

  • يساعد هذا الخليط على التخلص من الانتفاخ الذي يتعرض له الجسم.
  • يقضي أيضا على الآلام التي تحدث للرآس بسبب الإرهاق.
    هذا المشروب يعد من المشروبات الفاتحة لي شاهي ويمكن استخدامها للتخلص من النحافة الشديدة.
  • يقول لهذا المشروع من التهابات التي تحدث في الأذن الوسطى.
  • من أبرز الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال تناول حبة قرنفل وزيت الزيتون أنها تعالج العديد من الأمراض المزمنة مثل السرطان و أمراض الجهاز الهضمي وأمراض القلب.
  • يساعد هذا خليت أيضا على التخلص من ‏النزلات المعوية نزلات البرد والفايروسات الموسمية.
  • تزيد من امتصاص الجسم من المغنيسيوم الحديد والكالسيوم كما انه يساعد على التخلص من نسب الكولسترول العالية التي تظهر جسم الإنسان يمكنك تجربتها وسوف تلاحظ الفرق

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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