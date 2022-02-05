بتتبيلة الحاتي السرية أعملي الفراخ المشوية على الفحم بطريقة مميزة ومختلفة مثل المطاعم

يعتبر المشويات من اجمل الاكلات التى ينجذب لها الجميع، حيث انها تتمتع بالطعم الرائع والرائحه الشاهيه وهى من الوجبات الصحية لانها تتخلص من الدهون اثناء الشوى، واليوم نقدم لكم طريقة عمل الفراخ المشوية مثل المطاعم بكل تفاصيلها حتى تصبح سهلة التحضير على كل من يفضل تحضيرها فى المنزل.

طريقة عمل الفراخ المشوية على الفحم

المكونات

فرخه متوسطة الحجم مقطعه الى ٨ قطع.

بصلة مبشورة.

١حبة طماطم مبشورة.

معلقة كبيرة من الخل.

معلقة كبيرة من عصير الليمون.

نصف معلقة صغيرة من السماق.

ملح وفلفل اسود وبهارات دجاج.

معلقة من معجون الطماطم.

معلقة صغيرة من الزعترالناعم.

الطريقة

نغسل الفرخه جيدآ ونتركها على مصفاه حتى نتخلص من الماء الزائد.

فى وعاء عميق نضع البصله مع الطماطم المبشورة والمبح والفلفل والبهارات والزعتر.

نضف اليهم الخل والليمون ونخلط جميع المكونات مع بعضها حتى تتجانس بشكل جيد.

نضع قطع الدجاج فى التتبيلة ونتركها لمدة ساعتين على الاقل.

فى وعاء صغير نضع معجون الطماطم مع الزيت والسماق ونقلبهم جيدآ.

نقوم برص قطع الدجاج على الشبكة وندهن قطع الدجاج من الوجهين بالخليط.

نحضرالفحم ونضع فوقه شبكة الدجاج ونقوم بتقليبها كل ١٠دقائق تقريبآ.

نتركها على الفحم لمدة ساعه تقريبآ على نار هادئه حتى يتم تسويتها جيدآ.

ترفع من على الفحم وتقدم مع البقدونس.

يقدم معها سلطة الطحينة وسلطة الخضروات.

ويمكن تقديم البطاطس المقلية او الارز البسمتى كطبق رئيسى مع الدجاج المشوى.

طريقة عمل الارز البسمتى

المكونات

٢كوب من الارز البسمتى الاصفر.

٢كوب من الماء.

ملح وفلفل اسود.

نصف معلقة صغيرة من الكركم.

بصلة صغيرة مبشورة.

٢معلقة كبيرة من الزبدة.

٢معلقة كبيرة من الزيت.

الطريقة