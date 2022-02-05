أعملي أصابع البقلاوة بالفستق على أصولها بطريقة مختلفة بألذ طعم ومذاق أحلي من محلات الحلويات

تعتبر البقلاوة من أسهل أنواع الحلويات التي يمكن تجهيزها بطريقة سريعة جدا حيث أنها تتميز بمذاق لذيذ وشهي فهي من ضمن الحلوى المشهورة في العديد من الدول على مستوى العالم، وقد تكون مميزة أيضا بأنها لا تحتاج إلى تكاليف كثيرة مثل باقي أنواع الحلويات فهي عبارة عن رقائق من الجلاش أو من عجينة الباف باستري ونقوم بحشوها بأنواع مختلفة من المكسرات المجروشة مثل الفول سوداني واللوز والفستق والبندق وغيرهم.

مكونات أصابع البقلاوة

باكيت واحد من الجلاش.

كمية مناسبة من الزبدة أو السمنة.

كمية مناسبة من المكسرات المجروشة مثل الفستق واللوز والبندق والفول سوداني وجوز الهند.

كوبان كبيران من الماء.

كوبان كبيران من السكر.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا السائلة.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السمنة البلدى.

طريقة عمل أصابع البقلاوة