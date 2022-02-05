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عمر شويل - جدة أعملي أصابع البقلاوة بالفستق على أصولها بطريقة مختلفة بألذ طعم ومذاق أحلي من محلات الحلويات - ثقفني
تعتبر البقلاوة من أسهل أنواع الحلويات التي يمكن تجهيزها بطريقة سريعة جدا حيث أنها تتميز بمذاق لذيذ وشهي فهي من ضمن الحلوى المشهورة في العديد من الدول على مستوى العالم، وقد تكون مميزة أيضا بأنها لا تحتاج إلى تكاليف كثيرة مثل باقي أنواع الحلويات فهي عبارة عن رقائق من الجلاش أو من عجينة الباف باستري ونقوم بحشوها بأنواع مختلفة من المكسرات المجروشة مثل الفول سوداني واللوز والفستق والبندق وغيرهم.
مكونات أصابع البقلاوة
- باكيت واحد من الجلاش.
- كمية مناسبة من الزبدة أو السمنة.
- كمية مناسبة من المكسرات المجروشة مثل الفستق واللوز والبندق والفول سوداني وجوز الهند.
- كوبان كبيران من الماء.
- كوبان كبيران من السكر.
- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا السائلة.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السمنة البلدى.
طريقة عمل أصابع البقلاوة
- نقوم بتجهيز وعاء عميق ونضع به كوبان كبيران من الماء وكوبان كبيران من السكر ويتم تقليبهم مع بعض لذوبان السكر ثم نضع الوعاء على النار ونتركه حتى الغليان لمدة دقيقتين.
- وبعد ذلك يتم إضافة ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا السائلة وملعقة واحدة كبيرة الحجم من السمنة البلدى ونقوم بتقليبهم ونتركهم حوالى خمس دقائق ويتم رفعه من على النار ونتركه جانبا حتى يبرد تماما.
- ثم نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تكون ساخنة جدا عند وضع صينية البقلاوة بها وبعد ذلك قومي بتجهيز رقائق الجلاش، ويتم تقطيعها على شكل طولي ونحضر طبق ونضع به كمية مناسبة من الزبدة أو السمنة ويتم ذوبانها في الميكرويف أو على نار هادئة.
- ويتم دهن رقائق الجلاش بالزبدة وهذا من خلال إستخدام فرشاة ثم نضع كمية من المكسرات المجروشة ويتم لف الجلاش حتى يكون علي شكل أصابع ونحضر صينية ويتم دهنها بالزبدة ونضع بها أصابع الجلاش.
- وبعد الإنتهاء نضع الصينية في الفرن ونتركها حتى تكون البقلاوة باللون الذهبي ثم يتم إخراجه ونضيف إليه كمية مناسبة من الشربات البارد مباشرة وهو ساخن وبتم تغطيته وعندما يبرد نقوم بتقديمه.
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