بطريقة صحية وجديدة أعملي القرنبيط المقلي الكرسبي بدون ما يمتص زيوت كتير بطعم جنان

القرنبيط يعد من أحلى أنواع الخضراوات التي يكثر وجودها في فصل الشتاء فقط وباقي أيام السنة لا نجده لذلك في هذا الوقت بالتحديد يكون عليه إقبال كبير من قبل جميع الناس لشراؤه حتى يتناولونه بكثرة، لأنه من أنواع الخضراوات التي لا يمكن أن نقوم بتخزينها لفترة طويلة في الفريزر مثل باقى الأنواع فقد يوجد العديد من الأطباق التي من الممكن أن نقدمها يكون القرنبيط هو مكونها الأساسي.

مكونات القرنبيط المقلي الكرسبي

ثمرة واحدة من القرنبيط.

كمية مناسبة من الماء.

كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود والكمون.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.

رشة من الكاري والكركم.

حزمة واحدة من البقدونس والشبت.

كمية مناسبة من الكزبرة الخضراء.

ثلاث فصوص من الثوم.

كمية مناسبة من الزيت للقلي.

طريقة عمل القرنبيط المقلي الكرسبي