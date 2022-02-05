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عمر شويل - جدة بطريقة صحية وجديدة أعملي القرنبيط المقلي الكرسبي بدون ما يمتص زيوت كتير بطعم جنان - ثقفني
القرنبيط يعد من أحلى أنواع الخضراوات التي يكثر وجودها في فصل الشتاء فقط وباقي أيام السنة لا نجده لذلك في هذا الوقت بالتحديد يكون عليه إقبال كبير من قبل جميع الناس لشراؤه حتى يتناولونه بكثرة، لأنه من أنواع الخضراوات التي لا يمكن أن نقوم بتخزينها لفترة طويلة في الفريزر مثل باقى الأنواع فقد يوجد العديد من الأطباق التي من الممكن أن نقدمها يكون القرنبيط هو مكونها الأساسي.
مكونات القرنبيط المقلي الكرسبي
- ثمرة واحدة من القرنبيط.
- كمية مناسبة من الماء.
- كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود والكمون.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.
- رشة من الكاري والكركم.
- حزمة واحدة من البقدونس والشبت.
- كمية مناسبة من الكزبرة الخضراء.
- ثلاث فصوص من الثوم.
- كمية مناسبة من الزيت للقلي.
طريقة عمل القرنبيط المقلي الكرسبي
- يتم تقطيع القرنبيط على شكل زهرات صغيرة الحجم حتى تكون مقرمشة أكثر ثم نضع وعاء على النار ونضع به كمية مناسبة من الماء ونتركها حتى الغليان ونضيف قطع القرنبيط ويتم وضع رشة من الملح والكمون.
- ونترك القرنبيط علب النار حتى يتم سلقه بطريقة جيدة ثم نرفعه من على النار ونقوم بتصفيته من الماء ونحضر طبق عميق ونضع به كوبان كبيران من الدقيق الأبيض، وثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا وملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.
- وبعد ذلك يتم إضافة رشة من الكاري والكركم وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة ونضيف أيضا البقدونس والكزبرة الخضراء والشبت بشرط أن تكون الخضرة مفرومة ناعم ونضع ثلاث فصوص من الثوم المفروم.
- وقومي بتقليب جميع المكونات مع بعضها بإستخدام مضرب السلك حيث نقوم بوضع كمية مناسبة من الماء مع الإستمرار في العجن لكي نحصل على عجينة سائلة قليلا.
- وإحضار طاسة عميقة ونضعها على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت وعند تسخينه نضع قطع القرنبيط في هذه العجينة ثم في الزيت ونتركها حتى يكون لونها ذهبي ويتم إخراجها ووضعها في طبق به مناديل مطبخ للتخلص من كمية الزيت.
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