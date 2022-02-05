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عمر شويل - جدة بمكونات اقتصادية أصنعي بسكويت الزبدة الدايب دوب بطريقة مقرمشة ولذيذة أحلي من محلات الحلويات - ثقفني
يعتبر البسكويت من أجمل أنواع المخبوزات وأشهرها في كل دول العالم فقد توجد أنواع كثيرة ومتعددة منه مثل بسكويت بالزبدة أو بسكويت باليانسون أو بسكويت بالبرتقال أو من الممكن أن نقوم بحشو هذا البسكويت وخاصة إذا كان سادة، فيمكن أن يتم حشوه بالمربى أو بالشوكولاته أو بالكريمة وغير ذلك الكثير ولكن الذي يتم تقديمه من خلال هذا المقال هو بسكويت الزبدة.
مكونات بسكويت الزبدة
- كوبان كبيران ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.
- كوب واحد كبير من الزبدة الطرية.
- كوب واحد كبير من السكر البودر.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.
- بيضتان.
- كمية مناسبة من الشوكولاته المبشورة.
طريقة عمل بسكويت الزبدة
- نقوم بتجهيز طبق عميق ونضع به كوبان كبيران ونصف من الدقيق الأبيض ويفضل أن يكون منخول ونضيف إليه ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح وملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر ويتم تقليبهم مع بعض.
- ثم قومي بتجهيز طبق آخر يكون عميق ونضع به كوب واحد كبير من السكر البودر وكوب واحد كبير من الزبدة الطرية ويتم إحضار مضرب البيض الكهربائي ونقوم بتشغيله على أعلى سرعة حتى يتم مزج السكر مع الزبدة بطريقة جيدة.
- وبعد ذلك يتم إضافة بيضتان ونقوم بتشغيل المضرب مرة أخرى على نفس السرعة لخفق البيض جيدا ومزجه مع باقي المكونات ثم نضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر أو السائلة مع الإستمرار في خلط المكونات بإستخدام المضرب.
- ونستمر في الخلط حتى نحصل على خليط قوامه ناعم وكريمي ويكون هش ثم نضع بالتدريج خليط الدقيق إلى خليط الزبدة والبيض وقومي بعجنهم مع بعض بإستخدام الإيد للحصول على عجينة بسكويت متماسكة.
- ونضع هذه العجينة في الثلاجه ونتركها حوالي نصف ساعة أو ساعة حتي ترتاح وبعد ذلك يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم قومي بتشكيل البسكويت على شكل كور صغيرة الحجم ويتم الضغط عليها.
- أو ممكن أن نفردها ويتم تقطيعها على شكل دوائر ونضعهم في صينية تكون مدهونة بالزبدة ونقوم بإدخالها في الفرن ونتركها حتى يكون البسكويت لونه ذهبي.
- وقومي باخراجها ولا يمكننا أن نخرج البسكويت منها إلا أن يبرد تماما وبعد ذلك ممكن أن نقوم بذوبان كمية من الشوكولاته المبشورة ونضع بها البسكويت للتزيين.
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