بمكونات اقتصادية أصنعي بسكويت الزبدة الدايب دوب بطريقة مقرمشة ولذيذة أحلي من محلات الحلويات

يعتبر البسكويت من أجمل أنواع المخبوزات وأشهرها في كل دول العالم فقد توجد أنواع كثيرة ومتعددة منه مثل بسكويت بالزبدة أو بسكويت باليانسون أو بسكويت بالبرتقال أو من الممكن أن نقوم بحشو هذا البسكويت وخاصة إذا كان سادة، فيمكن أن يتم حشوه بالمربى أو بالشوكولاته أو بالكريمة وغير ذلك الكثير ولكن الذي يتم تقديمه من خلال هذا المقال هو بسكويت الزبدة.

مكونات بسكويت الزبدة

كوبان كبيران ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب واحد كبير من الزبدة الطرية.

كوب واحد كبير من السكر البودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

بيضتان.

كمية مناسبة من الشوكولاته المبشورة.

طريقة عمل بسكويت الزبدة