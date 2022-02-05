عندك مناطق غامقة في جسمك بملعقة خميرة تخلصي من أي بقع داكنة في جسمك كله من أول أستخدام

تعتبر المناطق الداكنة التي توجد بالجسم من أصعب المناطق التي يمكن تبييضها وإزالة السواد أو هذه البقع منها فمن ضمن هذه المناطق هي منطقة تحت الإبط والأكواع والركب ومنطقة البيكيني وغيرهم، فكل هذه الأماكن قد يكون بها اللون الأسمر الغامق الذي يسبب إزعاج كبير بالنسبة للفتاة أو للمرأة لذلك الكل يرغب في التخلص منه بطريقة سهلة وسريعة، فقد توجد العديد من الطرق التي تساعد على ذلك فمنها النافع ومنها الضار ومن المعروف أن هذا اللون يظهر نتيجة الكثير من العوامل، ومن هذه العوامل هي إستخدام أشياء أو أدوات غير صحية لإزالة الشعر من هذه المناطق مثل الشفرة أو الشمع وكذلك عدم تنظيف هذه المناطق بشكل مستمر.

فقد يحدث نتيجة هذا الشيء تراكم خلايا الجلد الميتة والتي تؤثر على لون بشرة كل منطقة منهم وبسبب هذا ينصح دائما بتقشيرها وتنظيفها بإستخدام الوصفات الطبيعية، فقد يوجد العديد من الوصفات التي تعمل على ذلك ولكن لكي نقوم بتفتيحها نجد عدد من الفتيات يستخدمون كريمات تبييض البشرة ولكنها قد تحتوي على مواد كيميائية تضر هذه المناطق نظرا لأن الجلد بها يكون حساس جدا، فيحدث به إلتهابات أو تظهر حساسية.

مكونات خلطة الخميرة لتبييض الأماكن الداكنة

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

طريقة عمل خلطة الخميرة لتبييض الأماكن الداكنة