نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكات رائعة في طريقة عمل فطائر المقلاة السريعة لوجبة العشاء مناسبة جداً للأطفال في المقال التالي
يمكن أن نعد فطائر المقلاة السريعة لوجبة العشاء بكل سهولة فهي من الوجبات الشهية التي يعشقها الكثير منا من الكبار والصغار وطريقة إعدادها بسيطة للغاية لا تحتاج إلى تكاليف عالية إلى جانب أنها لا تأخذ كثير من الوقت أو المجهود وسوف نتعرف على طريقة تحضيرها من خلال هذا المقال.
تكات رائعة في طريقة عمل فطائر المقلاة
تبحث ربات المنازل إلى كل ما هو جديد وسهل لذلك بحثت بعضهن عن عمل فطائر المقلاة وكيفية عملها وعد استخدام الفرن في إعدادها وسوف نوضح مكونتها من خلال النقاط التالية:
مكونات عمل فطائر المقلاة السريعة
- كوب دقيق.
- كوب زبادي بلدي.
- ملعقة خميرة بيرة كبيرة.
- تلت كوب من الزيت .
- كوب من الماء الدافئ.
- ملعقة من السكر الناعم.
- كيس بيكنج بودر.
- ٣ ملاعق من اللبن.
- رشة ملح.
مكونات الحشو:-
- كثير من الجبنة الرومي.
- جبنة فيتا.
- جبنة كريمي.
- فلفل ألوان.
- بقدونس .
طريقة تحضير فطائر المقلاة
بعد أن تعرفنا عن مكونات فطائر المقلاة السريعة لوجبة العشاء نتعرف الآن على طريقة تحضيرها فهي سهلة وبسيطة لا تحتاج إلى وقت أو مجهود وسوف نتعرف على خطوات تحضيرها بكل بساطة من خلال النقاط التالية:
طريقة التحضير:-
- نحضر وعاء ونقوم بنخل الدقيق والبيكنج بودر والملح سويا.
- نحضر وعاء أخر نضع به المكونات السائلة مثل الماء والحليب والسكر وخميرة البيرة والزبادي والزيت ويتم تقليبهم حتى تمام التجانس.
- نضع مكونات الخليط السائلة على الجافة بالتدريج ونخلطهم سويا حتى تتجانس العجينة بشكل جيد.
- بعد تكوين العجينة نتركها جانبا كي تستريح ونقوم بتغطيتها جيدا ووضعها في مكان دافئ.
- تحضير الحشو نقوم بتجهيز وعاء نضع به الجبن مثل الرومي وفيتا وفلفل الألوان مقطع قطع صغيرة ومفروم البقدونس نقوم بخلط جميع المكونات سويا حتى تتجانس ويمكن أن نضع مفروم اللحم المعصج أو شاورما الفراخ المتبل فالحشو حسب الرغبة.
- نقوم بدهن المقلاة بالزبدة بواسطة الفرشاة.
- نحضر العجين ونقوم بفردها في المقلاة بواسطة اليد ويكون شكلها مطابق لشكل الصينية ونقوم بوضع الحشو عليها .
- تضع المقلاة على النار ونتركها على نار هادئة حتى تنضج وعند تمام النضج نقوم برفعها من على النار.
- نقوم بتقديمها ساخنة لأفراد الأسرة وبالهناء والشفاء.
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