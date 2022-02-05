أعملي الفايش الصعيدي على أصوله بطريقة الفلاحين بمقادير مقرمشة ولذيذة وغير مكلفة

توجد هناك العديد من العادات التي تقوم العديد من السيدات بعملها لتناولها ولا يمكنهم الإستغناء عنها حيث يعملون على المداومة على عمله وتعتبر من هذه العادات هي الفايش، ويعتبر الفايش من أكثر أنواع المخبوزات الشهيرة خاصة في بلاد الصعيد لتناوله في العديد من الوجبات خاصة وجبات الإفطار ويعتبر الفايش من المخبوزات الأساسية التي يقوم العديد من الناس بتناولها في وجبات الإفطار مع الشاي والحليب وكذلك يقوم البعض الأخر من الناس يقومون بتناول هذا الفايش في وجبات العشاء.

وتوجد هناك العديد من الأنواع التي يمكن عمل وتقديم الفايش بها وهي يوجد البعض من السيدات يقومون بعمله على شكل أقراص دائرية وطرية والبعض الأخر من السيدات يقومون بعمله على شكل أصابع طويلة وغليظة وفي جميع حالاتها تبدو بطعم رائع وجميل، ونجد العديد من السيدات عندما يرغبون بتناول الفايش يقومون بشرائه من محلات المخبوزات التي تعمل على بيعه بأسعار غالية الثمن وبكميات محدودة وقليلة.

مكونات الفايش الصعيدي

إثنان كيلو من الدقيق الأبيض المنخول.

كيلو ونصف من السمنة السائلة.

خمسة ملاعق كبيرة من السمسم المحمص.

كمية قليلة من السكر.

ملعقتان كبيرتان من المحلب.

كمية كبيرة من الخميرة البيرة.

كوب واحد من السكر.

ثلاث ملاعق كبيرة من ريحة الكحك.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكركم أو أكثر على حسب رغبتك.

طريقة التحضير