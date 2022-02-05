طريقة عمل الكوكيز الأصلية في المنزل بمكونات بسيطة وبتكلفة منخفضة

بسكويت الكوكيز من أفضل أنواع البسكويت التي يبحث عنها الكثير من الناس، طريقة تحضير البسكويت في المنزل من أسهل الطرق التي يمكن للجميع فعلها، كما أنه يتميز بخصائص عديدة ومختلفة من بينها احتوائه على نسبة كبيرة من الشوكولاتة والتي تعد من أفضل الحلويات للعديد من الأشخاص من مختلف بلدان العالم، كما أنه من الوصفات المشهورة أيضا في شوارع الولايات المتحدة الأمريكية، ومن خلال هذا المقال وعبر موقعنا ثقفني سنطلعكم على بعض الطرق لعمل بسكويت الكوكيز في المنزل بطريقة فريدة وبتكلفة بسيطة ومن خلالها يكتسب اطفالك طعما فريدا وجديدا للبسكويت فهو آمن ولا يحتوي على أي مواد ضارة فهو يشتهر أيضا بوجود العديد من النكهات المختلفة له وهذا ما يجعله مميز بين جميع أنواع البسكويت الأخرى.

طريقة عمل بسكويت الكوكيز الأصلية في المنزل بسهولة

لا تتطلب هذه الوصفة العديد من المكونات الغالية بل هي فقط تتطلب جميع المكونات الأساسية المنزلية، وبالتالي تصبح الوصفة أرخص، ومن أهم المكونات التي قد تطلبها الوصفة هي كما يلي:

عدد 4 أكواب دقيق أبيض لجميع الأغراض.

مقدار 300 جرام من السكر ويفضل السكر البودرة.

كوبان من الزبدة المحلية لمذاق فريد.

كمية السكر البني.

عدد 4 بيضات متوسطة.

كيسان من البيكنج بودر.

الكثير من الشوكولاتة.

نصف ملعقة صغيرة ملح طعام أبيض.

خطوات تحضير بسكويت الكوكيز السريع

إنها طريقة سهلة وفريدة من نوعها يمكن أن يقوم بها أي شخص في أي عمر ولا تتطلب العديد من الخطوات في عملية التحضير مما يجعلها سهلة وبسيطة ومن أهم الخطوات التي نحتاجها هي: