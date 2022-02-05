أصنعي بسكويت التمر الهش والخفيف في المنزل بسهولة

‏بسكويت التمر من أحلى وأشهر أنواع البسكويت والمخبوزات التى تقدم وكما يمكن تقديمها لأطفالك كوجبة خفيفة وحيث يتم تناول بسكويت التمر بجانب الشاي والمشروبات الساخنة، وكما أن العجوة يتم استخدامها في العديد من الأطعمة وصناعة الحلويات، وكما يتميز بسكويت التمر بمكونات بسيطة ولا داعي لشرائها من المحلات ‏ويتميز بمذاق شهي ومختلف عن جميع أنواع البسكويت، ‏فبسكويت التمر يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الإنسان، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل بسكويت التمر الهش والطري بطريقة مضمونة وصحية في البيت بمذاق مختلف وبأسهل الطرق من خلال هذا المقال

طريقة عمل بسكويت التمر

تعتبر أنواع البسكويت من الأشياء الكثيرة والمنتشرة حول العالم بأصنافه الكثيرة واللذيذه ما بين البسكويت السادة وذات الحشوة المتنوعة سواء بالشوكولاتة أو المكسرات أو بسكويت التمر الذي يعتبر من الأنواع العتيقة الشهية المنتشرة منذ زمن بعيد وليست حديثة لذلك يشتهر في جميع دول العالم ويعتبر من أكثر أصناف البسكويت من حيث الفوائد الصحية التي يحتوي عليها خاصةً أن مكون التمر مفيد بشكل خاص ويمد الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة ومفيد لصحة الأطفال وكذلك الكبار يمدهم بالطاقة ويوجد له طرق متعددة لتحضيره حيث يتم شراء بسكويت التمر بكميات قليلة لذلك يرغب الأشخاص في تحضيره في المنزل لإعداد كميات كبيرة والاستمتاع بمذاقه الشهي لذلك نقدم لكم طريقة تحضير بسكويت التمر الشهي عبر هذا المقال.

المكونات:

نصف كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة .

نصف ‬ كوب من السكر الناعم البودرة .

كوب وثلث من الدقيق الأبيض .

عدد بيضة واحدة .

ملعقة صغيرة من العسل الأسود .

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا الجافة .

نصف ملعقة صغيرة الحجم من ملح الطعام .

ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر .

كمية من معجون التمر للحشو .

طريقة التحضير :