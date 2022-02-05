نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ازى تعملى البرجر على أصوله خطوة بخطوة من بيتك للمدارس وبدون كبه وطعم تحفه في المقال التالي

عمر شويل - جدة في تلك الآونة انتشر الذهاب إلى مطاعم الأكل السريع وخصيصًا البرجر لمذاقه المميز لدى الكبار والأطفال ولكن لضمان صحة طفلك اصنعي له البرجر في البيت بطريقة صحية وعناصر غذائية مفيدة للحفاظ عليه وعلى صحته، والنهارده هنعلمك طريقة سهلة وبسيطة وطعمها مايتقاومش للبرجر بس من البيت بمكونات مفيدة كل مكون عشان تقدري تحافظي على صحة عيلتك وبيتك وتتمتعي بطعم شهي ولذيذ.

المكونات المطلوبة لتحضير مقدار من البرجر.

يعتبر البرجر من الأكلات المحببة لدى كثير من الناس في العالم العربي خاصة من أنها من الأكلات السريعة التي يحبها الصغير والكبير خاصة عند تقديمها فى المطاعم الكبرى كمثال كنتاكي وماك وغيرها من المطاعم الأخرى والتي تعتبر من الأمور الأساسية عند الخروج للتنزه في أي مكان حيث يرغب الكثيرون من تناول البرجر أثناء الفسح

مقدار نصف كيلو من اللحم المفروم مختلط مع القليل من الدهون. مقدار بصلتين وسط مفرومين بالكبة. عدد بيضتين لإضافة طعم مميز وقيمة غذائية. ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود ومجموعة من البهارات الموجودة والتي لا غنى لكي عنها في منزلك. خبز مخصص للبرجر المستدير والمغمور بالسمسم. مقدار مناسب من الزبدة للاستخدام

الخطوات التي يجب القيام بها للوصول إلى البرجر الشهي.

البرجر من الاكلات الجاهزة التى يحبها الصغار والكبار فى مختلف الاعمار ومن أجل ذلك سوف نعمل على شرح طريقة صناعة البرجر فى المنزل حتى تسطيعى صناعته لكل أفراد أسرتك للمحافظة على صحتهم من خطر الطعام فى الخارج فى ظل الاوضاع الصحية العالمية بسبب فيروس كورونا كوفيد19 المستجد المنتشر بشكل عالمى مرعب

نضع مقلاة على النار ونضع بها كمية من الزبدة المناسبة ونضع نصف كمة البصل المفرومة، ونضيف كمية اللحمة الموجودة ونقوم بالتقليب المستمر. نضغ البيضتين المخفوقتان ومعلقة صغيرة من تشكيلة البهارات ونستمر في التقليب حتى تتجانس جميع المكونات معًا. نحضر مقلاة أخرى ونضع فيها القليل من الزبدة ونضع بها النصف الآخر من البصل والخليط المكون من اللحم والبيض ونضع معه مقدار نصف ملعقة من الملح ونقلب كل المكونات معًا. نترك الخليط قليلًا ليبرد ونصنع منه العديد من القطع المكورة ومن ثم نقوم بفرده حتى يأخذ شكل دائرة. نقوم بإحضار مقلاه ونضع بها القليل من الزبدة ونقوم بقلي قطع البرجر فيها ونضعه داخل الفرن لمدة دقيقة واحدة، بعد أن نضج نقوم بوضعه داخل الخبز المخصص له. نقوم بإضافة الخس وشرائح البصل وصوص الكاتشب وكذلك صوص الجبنة كلًا حسب الرغبة، ومن الممكن تقديم القليل من البطاطس المقلية إلى جانبه.

تعتبر البرغر من الأطعمة الشهية للأطفال والكبار وذلك لسهولة تناولها وقيمتها الغذائية العالية ، وترفض معظم الأمهات إحضارها للأطفال الصغار من المتاجر والمطاعم خوفًا من جودة اللحوم وتسعى جاهدة لطهيها في المنزل بمختلف أنواعها . أشكال سواء كانت فطائر من دجاج أو لحم حسب رغبة كل طفل ، ثم كيف تطبخ في المنزل برجر “دجاج ولحم” حسب الشيف نجلاء الشرشابي ، بأقل تكلفة وأسهل طريقة .