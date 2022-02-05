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عمر شويل - جدة بالخطوات اعرف طريقة تحضير كفتة الأرز بالأرز واللحمة الجملي وطريقة طبخها بسهولة - ثقفني
تعتبر كفتة الأرز من الأطباق اللذيذة والشهية المنتشرة في جميع أنحاء العالم وخاصة بمصر، كما تعتبر كفتة الأرز من الوصفات الاقتصادية غير مكلفة، ويمكن تحضيرها بالمنزل بأقل التكاليف وبمكونات بسيطة متوفرة بكل منزل، لذلك سوف نقدم لكم أسهل طريقة للتحضير.
طريقة تحضير كفتة الأرز بالأرز واللحمة
مكونات كفتة الأرز
- ٣ أكواب من الأرز المصري المغسول والناشف جيدًا مسبقًا.
- ٥٠٠ جرام من اللحم البقري المقطع مكعبات صغيرة.
- ربع كوب من الشبت المقطع.
- ربع كوب من الكزبرة المقطعة.
- ربع كوب من البقدونس المقطع.
- ٦ فصوص من الثوم.
- ٢ حبة بصل متوسطة الحجم مقطعة شرائح.
- ٢ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملح حسب الرغبة.
- شطة حسب الرغبة.
- ملعقة صغيرة من بهارات الكفتة.
- نصف كوب من البقسماط المطحون.
- زيت غزير للقلي.
مكونات الصلصة
- ٢ ملعقة كبيرة من السمن.
- ٣ ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.
- ربع كوب من البصل المفروم.
- ٢ ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.
- ٢ كوب من عصير الطماطم.
طريقة تحضير كفتة الأرز
- نقوم بغسل الأرز جيدًا ثم نتركه في الماء لمدة ليلة كاملة.
- بعد ذلك نقوم بتصفية الأرز بشكل جيد حتى نتخلص من الماء، ثم يترك في المصفاة حتى يجف تمامًا.
- قومي بتحضير الكبة الكهربائية وضعي بها الأرز، ثم اطحنيه حتى يصبح ناعمًا جداً.
- نضع الأرز المطحون في وعاء آخر.
- ثم بعد ذلك نقوم بإضافة قطع اللحم البقري والبصل والثوم والشبت والكزبرة والبقدونس والبهارات والملح والفلفل الأسود والشطة والبقسماط المطحون، واخفقي جيدًا حتى تحصلي على مزيج ناعم وطري.
- نضيف خليط اللحم على الأرز المطحون ونقلب جيدًا حتى تختلط جميع المكونات ببعضها البعض.
- قومي بتشكيل كفتة الأرز إلى أصابع.
- ثم بعد ذلك أحضري مقلاة وضعي بها الزيت الغزير للقلي وارفعها على نار متوسطة.
- حمري أصابع الكفتة في الزيت حتى تأخذ اللون البني.
- بعد ذلك أخرجي الكفتة من الزيت ونضعها على ورق مناديل مطبخ.
- بعد ذلك نحضر وعاء عميق ونضع به كٍل من السمن والبصل والثوم ونقلب جيدًا، ثم بعد ذلك نضيف معجون الصلصة وعصير الطماطم ونقلب مرة أخرى ثم نضيف أصابع الكفتة ونقوم بتغطية الوعاء لمدة ١٠ دقائق ثم نرفع الوعاء عن النار.
- تقدم كفتة الأرز بالصلصة مع الأرز بالشعرية.
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