بالخطوات اعرف طريقة تحضير كفتة الأرز بالأرز واللحمة الجملي وطريقة طبخها بسهولة

تعتبر كفتة الأرز من الأطباق اللذيذة والشهية المنتشرة في جميع أنحاء العالم وخاصة بمصر، كما تعتبر كفتة الأرز من الوصفات الاقتصادية غير مكلفة، ويمكن تحضيرها بالمنزل بأقل التكاليف وبمكونات بسيطة متوفرة بكل منزل، لذلك سوف نقدم لكم أسهل طريقة للتحضير.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012