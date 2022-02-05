ألذ كيكة فانيليا في البيت وبمكونات اقتصادية.. هشة وخفيفة بتدوب في الفم

طريقة عمل كيكة الفانيليا، الكيكة هي أحد أنواع الحلويات التي لا تأخذ وقت طويل لاعدادها ويمكنك تحضيرها بمكونات بسيطة موجودة بشكل دائم في مطبخك، كما يمكنك أن تنوعي في طريقة تحضيرها حيث يوجد للكيك أنواع كثيرة ومختلفة منها كيك البرتقال وكيك الشكولاتة وكيك البسبوسة وكيك الفانيليا التي سوف نقدم طريقة تحضيرها واهم المقادير التي تحتاجي إليها لتحصلي على كيكة هشة وناجحة من أول مرة، ولتحصلي على مذاق أكثر من رائع.

طريقة عمل كيكة الفانيليا

المكونات:

اتنين كوب طحين.

نصف كوب زيت.

رشة ملح.

ربع ملعقه بيكنج صودا.

ملعقة كبيرة فانيليا.

أربع حبات بيض.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

كوب إلا ربع حليب دافئ.

ملعقة صغيرة خل.

برش ليمونة.

كوب إلا ربع سكر.

خطوات تحضير كيك الفانيليا