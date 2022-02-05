لوجه كالبدر.. أسرع قناع لتبييض الوجه في دقائق للمناسبات بدون نقطة مكياج لبشرة صافية وأفتح 5 درجات

يمكنك عمل أسرع قناع لتبييض الوجه في دقائق بالأخص في المناسبات المفاجأة، ولذلك يبحث الكثيرون عن قناع سريع بوصفة طبيعية متوفرة مكوناتها في المنزل بدلاً من شرائه نظراً لغلاء أسعار منتجات العناية بالبشرة وتفتيحها، ولذلك سوف نقوم من خلال السطور القادمة بعرض عدة وصفات بطرق مختلفة لعمل القناع السريع الذي يعمل على تفتيح البشرة.

أسرع قناع لتبييض الوجه في دقائق

يمكنك الحصول على قناع يعمل على تبيض الوجه في دقائق والمناطق الغامقة وتوحيد لون البشرة بمكونات بسيطة وسهلة، وفي أقل وقت، وأشهرها قناع الترمس المطحون، بإمكانك عمل قناع ترمس لتبيض البشرة في منزلك بالطريقة التالية:

المكونات

ملعقتين كبيرتين من الترمس المطحون.

وملعقتين من ماء الورد.

ملعقة من الجلسرين.

تبيض الوجه في 5 دقائق

أولا في إناء ضعي الترمس المطحون مع ماء الورد، واخلطيهم جيداً.

بعد ذلك ضعي الجلسرين، وقلبي حتى يمتزج.

ثم ضعي على وجهك كمية مناسبة، ووزعيها بالتساوي.

بعد ذلك اتركي القناع لمدة نصف ساعة حتى يجف تماماً.

ثم قومي بفرك القناع بحركات دائرية.

بعد ذلك اغسلي وجهك بماء فاتر.

ثم بعد ذلك كرري القناع مرتين في الأسبوع.

تبيض الوجه في يوم واحد بالعسل

يمكنك صنع قناع العسل النحل والزبادي بالطريقة التالية:

المكونات

ملعقتين كبيرتين من الزبادي.

وملعقتين من العسل النحل.

كبسولة من فيتامين E.

الطريقة

أولا قومي بخلط الزبادي مع العسل النحل.

بعد ذلك ضعي كبسولة الفيتامين.

ثم قومي بوضع كمية مناسبة على بشرتك، ووزعيها بالتساوي.

بعد ذلك اتركي القناع لمدة نصف ساعة.

ثم قومي بشطف وجهك بماء فاتر.

بعد ذلك كرري الوصفة مرتين في الأسبوع.

خلطة لتبيض الوجه في ربع ساعة

تدخل القهوة في عمل قناع تفتيح البشرة بالطريقة التالية:

المكونات

ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.

وملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

الطريقة

أولا قومي بخلط زيت الزيتون مع القهوة للحصول على قوام كريمي.

بعد ذلك قومي بتوزيع القناع على وجهك بالتساوي.

ثم اتركيه على وجهك لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك قومي بتدليك بشرتك لمدة عشر دقائق بحركات دائرية.

ثم اغسلي وجهك بالماء والصابون الجلسرين.

بعد ذلك كرري الوصفة مرتين في الأسبوع.

وفي الختام هذا المقال نكون قد قمنا بعرض طريقة عمل أسرع قناع لتفتيح الوجه في دقائق، وبمكونات متوفرة في منزلك تجعل وجهك أكثر بياضاً، ومن الطرق التي عرضناها وصفة قناع الترمس المطحون، وقناع الزبادي وعسل النحل، وأيضاً قمنا بعرض طريقة قناع القهوة مع زيت الزيتون.