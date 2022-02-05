جربيها طعمها رائع كيكة البسبوسة بطعم مميز بأسهل طريقة

كيكة البسبوسة أو كيكة الرواني هي مزيج بين الكيكة العادية والبسبوسة وتتميز بطعمها المميز وتنتشر كيكة البسبوسة في جميع الدولة العربية بوجه عام ومصر بوجه خاص لأنها من أساس الحلويات المصرية الشهيرة التي يحبها ويقبل على تناولها الجميع، ولاسيما أنه يمكن تحضيرها بأبسط المكونات وطعم مميز، لذلك نوضح لكي سيدتي طريقة عمل كيكة البسبوسة في البيت خطوة بخطوة عبر موقعنا في السطور التالية.

مكونات عمل كيكة البسبوسة

المقادير التالية تكفي لعمل صينية مقاس كبير يكفي لثماني أشخاص

كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

اربع حبات بيض أو ثلاثة كبار.

رشة من الفانيليا.

كوب من دقيق السميد.

نصف كوب سكر خشن.

نصف كوب من الزيت والسمنة.

نصف كوب جوز هند.

ملعقة خل أبيض.

كوب من اللبن الرايب أو الزبادي.

الشربات

كوب من الماء .

نصف ملعقة عصير ليمون.

كوب من السكر .

رشة فانيليا.

للتزين

جوز هند.

طريقة عمل كيكة البسبوسة