بسرعة الصاروخ هتعملي أحلى المعجنات تحضير عجينة العشر دقائق في المنزل

تعتبر عجينة العشر دقائق من ألذ وصفات المعجنات المشهورة والسهلة ويمكننا استعمالها لعمل كثير من أنواع المخبوزات وأنواع عديدة من الفطائر مثل السينابون والبيتزا والسمبوسة وغيرها من الأنواع المختلفة سواء مالحة أو حلوة ولا تحتاج لأكثر من عشر دقائق ومكوناتها بسيطة غير مكلفة وتحتوي على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم والصحة وتبحث ربات المنزل عن طريقة تحضيرها تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير عجينة العشر دقائق الهشة والطرية.

مكونات عمل عجينة العشر دقائق في المنزل

كوبان من الدقيق الأبيض

كوبان من اللبن السائل

ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية

ملعقة صغيرة من الملح

ربع كوب من الزيت

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض

طريقة تحضير عجينة العشر دقائق في المنزل

نحضر وعاء ونضع به الدقيق ونضيف له السكر والخميرة الفورية مع التقليب المستمر حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها البعض.

ثم نضيف اللبن السائل ونقوم بالعجن حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

نقوم بتغطية العجينة بكيس من البلاستيك ونتركها لمدة عشر دقائق حتى تختمر.

بعد أن تختمر العجينة نضيف لها الدقيق والزيت والملح ونقوم بالعجن جيدا حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها وتتكون عجينة متماسكة سهلة التشكيل.

ثم نقوم بتشكيل العجينة على شكل كرات صغيرة الحجم ونحشيها بأي حشو يمكنكم تحضيره وهكذا تكون جاهزة.

مقادير عجينة العشر دقائق بالزبادي

كوب ونصف من الدقيق

كوب من الزبادي

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة ونصف صغيرة من البيكنج باودر

نصف كوب من الزيت

ربع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا

طريقة عمل عجينة العشر دقائق بالزبادي