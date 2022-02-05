أحسن طريقة لعمل كفتة الحاتي المشوية على الفحم في البيت بأسرار المطاعم

طريقة عمل كفتة الحاتي، شراء الأكلات من الخارج غالي الثمن في العديد من الأماكن ولكن الكبار والأطفال يفضلونه بسبب مذاقه المختلف وطعمه الشهي ورائحته الطيبة، ولكن الأمهات تسعي دائما إلى توفير متطلبات أسراتها وتقديم كل ما هو جديد، ولهذا سوف نقدم خلال المقال طريقة عمل كفتة الحاتي بكل أسرارها لكي تحصلي على كفتة طعمها طيب وشهي وأحلى من الجاهزة مع ضمان جودة اللحوم ونظافتها.

طريقة عمل كفتة الحاتي

المكونات :

كيلو لحمة مفرومة.

ماء بصل.

بقدونس مفروم.

زيت ذرة.

ملعقة كبيرة بهارات كفتة.

كوب بصل مبشور ناعم.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل اسود.

ملعقتان صغيرتان من السبع بهارات.

خطوات تحضير كفتة الحاتي

اخلطي اللحمة المفرومة مع البقدونس.

ضيفي الفلفل الأسود والسبع بهارات والملح إلى اللحمة واخلطيهم معا.

ثم ضيفي بهارات كفتة والبصل المبشور إلى اللحمة وقلبيهم جيدا معا.

سخني صينية الفرن قليلا ثم ضعي زيت الذرة.

رطبي يدك بماء البصل ثم شكلي اللحمة على الأسياخ ثم ضعيها على جريل الشوي واتركيها حتى تبرد.

كما يمكن تشكيل الكفتة على شكل أصابع مع مراعاة عمل فجوة بالداخل، ويتم رصها في صينية وتوضع فى الفرن على الرف الأوسط حتى تنضج تماماً وتتشرب المياه التي تنزل منها، ثم توضع تحت الشواية حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل والمميز.

طريقة شوي كفتة الحاتي على الفحم

الكثير من الأشخاص يحبون تناول الكفتة المشوية على الفحم بسبب طعمها ورائحتها الذكية وفيما يلي نقدم طريقة عمل كفتة مشوية على الفحم: