نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انقذ أسنانك.. وصفة لتبييض الأسنان من الصفار بمكونات منزلية بسيطة ووداعاً لجلسات التبييض الباهظة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من الناس يبحثون بشكل دائم عن وصفة لتبييض الأسنان من الصفار نظراً لغلاء أسعار وسائل تبييض الأسنان عند أطباء الأسنان، ولذا يمكن عمل وصفة التبييض في منزلك من مكونات سهلة وبسيطة تعمل على إزالة الطبقة الصفراء التي تغطى الأسنان بطريقة آمنة، ومن خلال السطور القادمة سوف نقوم بعرض عدة طرق مختلفة لأسنان بيضاء ناصعة.

وصفة لتبييض الأسنان من الصفار

يمكنك عمل وصفة سحرية في منزلك للحصول على أسنان ناصعة البياض من مكونات متوفرة في منزلك، مثل وصفة بيكربونات الصوديوم وعصير الليمون، حيث يعمل بيكربونات الصوديوم على تفتيح الأسنان في دقيقة بالطريقة التالية:

المكونات

ملعقة من بيكربونات الصوديوم.

وملعقة من عصير الليمون.

تبييض الأسنان بسرعة في البيت

أولا قومي بخلط بيكربونات الصوديوم مع عصير الليمون.

بعد ذلك اغمسي فرشاة الأسنان في الخليط.

ثم قومي بغسل أسنانك بطريقة عمودية.

بعد ذلك اغسلي أسنانك جيداً بالماء.

ثم كرري الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أسنان بيضاء.

تبييض الأسنان بالفحم

يدخل الفحم في خلطات تفتيح الأسنان فلا 3 دقائق بالطريقة التالية:

المكونات

مكعب من الفحم.

عصير ليمون.

الطريقة

أولا قومي بطحن مكعب الفحم حتى يتحول إلى بودرة ناعمة.

بعد ذلك ضعي عصير الليمون على الفحم المطحون حتى يتحول إلى معجون.

ثم بعد ذلك ضعي منه على فرشاة الأسنان، وقومي بغسل الأسنان بطريقة عمودية.

بعد ذلك قومي بشطف أسنانك بالماء.

تبييض الأسنان فوري

يمكن استخدام الكركم والخل بديل تنظيف الأسنان بالليزر، والطريقة كالتالي:

المكونات

ملعقة كبيرة من الكركم.

وملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

فرشاة أسنان خشنة.

الطريقة

أولا قومي بخلط الكركم مع الخل حتى تحصلين على قوام كريمي.

بعد ذلك اغمسي فرشاة الأسنان في الخليط، وقومي بغسل أسنانك بطريقة عمودية.

ثم بعد ذلك قومي بشطف أسنانك بالماء جيداً.

بعد ذلك كرري الوصفة مرتين في الأسبوع.

تبييض الاسنان كالثلج وصفة مجربة في يوم واحد

يمكنك الاستفادة من قشر الموز في تبييض أسنانك بدلاً من التخلص منه، والطريقة كالتالي:

المكونات

قشر موز.

الطريقة

أولا قومي بفرك أسنانك بواسطة قشر الموز لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك قومي بغسل أسنانك بالماء.

ثم بعد ذلك كرري الوصفة يومياً.

وفي الختام هذا المقال نكون قد قمنا بعرض أكثر من وصفة لتبييض الأسنان من الصفار بطريقة سهلة وبسيطة ومكوناتها متوفرة لا تكلفك شيء، وهي وصفة بيكربونات الصوديوم وعصير الليمون، ووصفة مكعبات الفحم، ووصفة الكركم والخل، وأيضاً وصفة قشر الموز مما يجعلك تبتسمين بأسنان ناصعة البياض.