تمتعي بشفايف وردية.. بملعقة نشا حضري روج الشفايف الثابت الساحر بالوان مختلفة بمكونات طبيعية 100%

الأرواج الطبيعية من الممكن أن نحصل عليها ونقوم بتركيبها من خلال الاستعانة بمكونات بسيطة، وتلك المكونات تعمل على إزالة تامة لعيوب الشفاه مع التخلص من أي مظهر غير صحي لها، ومن الممكن أن يتم تركيب وصفة مميزة من الروج الطبيعي وهذا ما يكون للحصول على أفضل نتيجة للون شفاه مميز، وتخلص نهائي من الكثير من عيوب الشفاه والتي من أبرزها التشقق، وتكون القشور، ومن خلال ما يأتي من تلك السطور المقبلة نتعرف بالتفصيل على مكونات الروج الطبيعي وأهم خطوات التحضير السريعة للروج.

مكونات إعداد خلطة روج الشفايف بواسطة النشا

من الممكن أن يتم استعمال روج الشفايف الطبيعي من خلال تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة جدا وأهم المقادير التي من الممكن أن تستعمل في التحضير للروج الطبيعي هي تلك الطريقة القادمة، والتي من الممكن أن نستعمل فيها مكونات عالية الترطيب لها أثر رائع على الشفاه، وأهم تلك المكونات ما يلي:

ملعقتان من الفازلين.

ملعقة من مكون زيت اللوز الحلو.

ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة من النشا.

ملعقة من اللون الصحي الغذائي.

ملعقة من الفانيليا.

طريقة إعداد خلطة الروج طبيعي بواسطة النشا

من الممكن أن يتم تحضير وصفة الروج الطبيعي من خلال اتباع خطوات بسيطة وتلك الخطوات نتعرف عليها من خلال ما يأتي: