اسرار الحلواني.. كرات البسبوسة الفاخرة مرملة بطعم روعه مثل الجاهزة سهله وسريعه بأقل المكونات

اسرار الحلواني.. كرات البسبوسة الفاخرة مرملة بطعم روعه مثل الجاهزة، حيث تعد البسبوسة من أكثر الحلويات الشرقية والتي بدأت في المجتمع الشرقي أولًا وانتقلت بعد ذلك إلى جميع أنحاء العالم، وكانت كرات البسبوسة هي نفس طريقة البسبوسة على الأغلب ولكنه تم عملها بأشكال مختلفة وبطريقة تركية مميزة، والبسبوسة من الحلويات التي نحبها جميعًا، فالحلويات لا تكمل لذة الأطعمة إلا بتناول الحلوى بعدها ونقوم بتحضيرها بالأكثر في المناسبات وخاصة على موائد رمضان والعزومات المنزلية.

طريقة عمل كرات البسبوسة التركية

مكونات الطريقة:-

كوبان صغيران من السميد.

نصف كوب كبير من السمنة البلدي.

ربع كوب جوز هند كبير.

سكر أبيض.

كوب زبادي وعلبة قشطة.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

مكسرات فستق ولوز وبندق.

شربات بسبوسة.

خطوات التحضير:-

أحضري وعاء عميق وأضيفي به كل من البيكنج باودر والسميد الناعم والسكر وجوز الهند واخلطيهم جيدًا.

ثم أضيفي المكونات الغير جافة مثل الزبادي والقشطة والسمنة إلى المكونات الجافة السابقة وقلبيهم حتى يصبح قوام الخليط ثقيل قليلًا.

ادهني صينية فرن بالزيت أو السمنة البلدي قبل وضع الخليط بها وقسميها وقومي بتقسيم العجينة إلى كرات صغيرة مساوية في الحجم وقومي بلف كل كرة داخل ورق الزبدة.

ضعي الصينية داخل الفرن على درجة حرارة مئة وثمانين درجة مئوية وأغلقي باب الفرن على الصينية حتى تنضج ويحمر لونها ويصبح ذهبي لامع.

بعد ذلك أخرجي الصينية من الفرن وأضيفي إليها الشربات وزينيها بالمكسرات وابدئي في تقديمها.

طريقة عمل شربات البسبوسة

مكونات الطريقة:-

كوب ونصف سكر أبيض.

ماء فاتر في كوب ونصف.

عصير ليمون طازج.

خطوات التحضير:-