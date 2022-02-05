فوائد بالجمله.. اخلط زيت الزيتون مع الليمون وتناوله قبل النوم يوميا ولن تستغني عنها طوال حياتك !! معجزة للجسم

يعتبر مشروب زيت الزيتون والليمون قبل النوم من أفضل المشروبات الطبيعية التي يتم وصفها كنوع من الوصفات العلاجية والتي ينصح بها الكثير من الأطباء وفقًا لإرشادات طبية وتجارب وأبحاث مختلفة عن فوائد إضافة كل من زيت الزيتون والليمون إلى بعضهما البعض يعزز من فوائدهما فكل منهما يحتوي على فوائد عظيمة وبذلك تتم مضاعفة الفوائد وكان على رأس هذه الفوائد أنه مفيد للبشرة والتجاعيد ويعزز من عمل الجهاز المناعي ويعالج مشاكل أجهزة الجسم المختلفة.

فوائد تناول مشروب زيت الزيتون والليمون قبل النوم

يعمل المشروب على الحفاظ على صحة الإنسان ويجعل الجسم أكثر مقاومة للأمراض التي يتعرّض لها.

حيث أنه يعزز عمل الجهاز المناعي لأنه غني بالفيتامينات المختلفة والمعادن المفيدة.

يقضي المشروب على مشاكل المعدة من قرحة المعدة والالتهابات التي تصيبها ويعزز من عملية الهضم

ويحل مشاكل الجهاز الهضمي والانتفاخات والغازات.

كما أنه يعالج مشكلة الإمساك حيث أن زيت الزيتون يساعد في تليين المعدة وخاصة عند تناوله على معدة فارغة.

ويعالج عسر الهضم وارتجاع المريء.

ويعمل أيضًا عصير الليمون مع زيت الزيتون في معالجة مشاكل الكبد ويحمي من الإصابة بعدوى فيروس سي الخطير حيث أنه يمنع دخوله الجسم أساسًا والإصابة به.

يساهم المشروب في خفض الوزن الزائد حيث أن زيت الزيتون يساهم بشكل كبير في شعور الجسم بالشبع

وبذلك تقل الوجبات المعتاد الشخص تناولها حيث أنه يحفز هرمون الجليكولاميد المسئول عن الشبع.

يعمل أيضًا المشروب على ضبط والتخلص من الكوليسترول الضار في الدم مما يحفظ الجسم من الإصابة بالجلطات الدماغية.

يخلص البشرة من الخطوط الرفيعة و تجاعيد الوجه والتخلص من آثار الشيب والشيخوخة المبكرة.

والشيخوخة المبكرة. كما أنه يعطي البشرة نضارة وحيوية.

نصائح قبل تناول مشروب الليمون وزيت الزيتون