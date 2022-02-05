وداعاً للكرش الكبير .. مكون خارق ضعيه ليلة قبل النوم للتخلص من دهون الكرش خلال7 أيام

وداعاً للكرش الكبير .. مكون خارق ضعيه ليلة قبل النوم للتخلص من دهون الكرش يعتبر الفازلين من الكريمات التي يمكن استخدامها في الكثير من الوصفات حيث أنه يمكنك استخدام الفازلين لإزالة الكرش والتخلص من دهون الجسم الزائدة، فالوزن الزائد تعددت وسائل التخلص منه والقضاء عليه ولكن الفازلين هي من أكثر الطرق الحديثة والتي قد لا يعرف عنها الكثير، وتختلف فوائد الفازلين وتتعدد ويتميز الفازلين بأنه من أفضل الكريمات والذي يتميز بسعره المناسب لجميع الأفراد ومتوفر أيضًا في جميع الصيدليات في جميع بلدان العالم.

كيفية استخدام الفازلين لإزالة الكرش والدهون

مكونات الطريقة:-

كريم الفازلين الطبي.

كمية من خل التفاح.

خطوات التحضير:-

امزجي كمية متساوية من كل من كريم الفازلين الطبي وخل التفاح وقلبيهم جيدًا حتى يمتزجوا جيدًا.

اغسلي المنطقة التي تريدين وضع الخليط عليها وهي منطقة الكرش وترهلات البطن ثم ادهنيها بالخليط وافرديه بحركات دائرية على بطنك لمدة خمس دقائق تقريبًا.

اتركي المزيج على المنطقة لمدة حوالي ثلاث ساعات حتى تستفاد البطن منها ثم اغسليها بالماء البارد وجففيها جيدًا.

كرري الوصفة مرة واحدة يوميًا لمدة أسبوع أو شهر وستجدي أفضل النتائج.

أبرز فوائد كريم الفازلين الطبي

للفازلين عدة فوائد صحية وطبية سنقوم بتوضيحها بالتفصيل في السطور التالية:-