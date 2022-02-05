نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كريم الأرز الكوري لشد البشرة وإزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم الأرز الكوري، أكثر الطرق الآمنة لتفتيح البشرة وأرخصها هو الاعتماد على المواد الطبيعية، والتي يتوفر الكثير منها في أغلب المنازل، لذلك اختارنا لكم مجموعة من أقوى وصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وتخليصها من البقع الداكنة.

طريقة عمل كريم الأرز والحليب لتفتيح البشرة

نحتاج إلى ملعقة كبيرة من الأرز المطحون وربع كوب من الحليب وملعقة صغيرة من الجلسرين وملعقة صغير من عصير الليمون، نقوم بخلطهم جيداً حتى نحصل على خليط متجانس ثم نقوم بتوزيعه على الوجه بالكامل، بعد ربع ساعة نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه، نواظب على هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لمدة شهرين أو أكثر.

ماسك الحلبة لتفتيح البشرة

نحتاج إلى نصف ملعقة من الحلبة المطحونة وبياض حبة واحدة من البيض نقوم بخلطهم سوياً، ثم نوزع الخليط على الوجه ونتركه حتى يجف تماماً، ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ونرطبه جيداً، نكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لمدة لا تقل عن شهر.

كريم زيت اللوز لتفتيح البشرة

نحتاج إلى ثلث كوب من زيت اللوز وملعقة كبيرة من الحليب البودرة وملعقة كبيرة من العسل وملعقة صغيرة من عصير الليمون، نقوم بخلطهم سوياً ثم نوزع الخليط على الوجه ونتركه لمدة ربع ساعة، وبعد ذلك نغسل البشرة بالماء الفاتر ونرطبه، نواظب على هذه الوصفة ثلاث أو أربع مرات في الأسبوع الواحد.

ماسك الطماطم لتفتيح البشرة

نحتاج إلى حبة متوسطة من الطماطم وملعقة صغيرة من الزبادي وملعقة صغيرة من دقيق الشوفان، يتم هرس حبة الطماطم جيداً ثم نضيف لها باقي المكونات ونخلط جيداً، نوزع الخليط على البشرة ونتركه لمدة ثلث ساعة، ثم نغسل الوجه ونرطبه، نكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لمدة لا تقل عن شهرين.

ماسك الأفوكادو لتفتيح البشرة

نحتاج إلى حبة متوسطة من الأفوكادو نقوم بتقشيرها وهرسها، نضيف ملعقة العسل إلى الأفوكادو المفروم ونخلط جيداً، نوزع الخليط على الوجه ونتركه لمدة عشرة دقائق، نغسل البشرة بالماء البارد ونجففها برفق، يتم المواظبة على هذه الوصفة لمدة شهرين بمعدل ثلاث مرات في الأسبوع الواحد وذلك للحصول على نتيجة مرضية