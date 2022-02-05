طريقة عمل الكوكيز الاصلية سهلة وبسيطة زي المحلات

تعتبر الكوكيز من أجمل أصناف الحلويات التي يحبها الكبار والصغار، فهي عبارة عن نوع من أنواع البسكويت الذي يحتوي على قطع شوكولاتة صغيرة، ويمكن صنعها في البيت بكل سهولة وبمكونات بسيطة، كما أنها تباع في جميع محلات الحلويات، ولكن عندما يتم صنعها في البيت يكون ذلك أضمن وأكثر صحة وأمان، وفي هذه المقالة سوف نتعرف على طريقة عمل الكوكيز الاصلية.

طريقة عمل الكوكيز الاصلية

يمكن صنع الكوكيز في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة، وتقديمه للأطفال أو الكبار في الفطار مع كوب من الشاي، أو في فترة المساء كسناك للتسلية، حيث يصنف الكوكيز من أقراص الحلوى المفيدة التي تحتوي على عناصر غذائية تفيد صحة الإنسان، والآن سوف نتعرف على مكونات عجينة الكوكيز، والتي هي كالآتي:

دقيق بمقدار اثنين كوب.

زبدة لينة بمقدار كوب واحد.

شوكولاتة قطع صغيرة بمقدار كوبين.

بيض بمقدار اثنين حبة.

كوب من السكر البني البودر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتين كبيرتين من فانيليا.

طريقة التحضير