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عمر شويل - جدة لازم تجربي الطريقة دي...طريقة عمل الملفوف أو الكرنب بكل تكاته وأسراره من غير مايفك وطعم وريحة جنان روعة - ثقفني
عمل الملفوف أو الكرنب بكل تكاته وأسراره، بالتأكيد جميعنا نعشق الأكلات المصرية الأصلية ومنها الكرنب، لكن الكثير منا يجد بعض المشكلات عند عمل الكرنب في المنزل، وبالأخص عند بداية فصل الشتاء يزداد الطلب على تلك الأكلات لأنها تعطي طاقة كبيرة، لذلك نقدم أفضل طريقة سهلة تساعد كل سيدة على إعداد الكرنب في وقت قصير، لكي تقديمه على سفرتك واستمتعي بألذ وأشهى طعم الكرنب المصري.
عمل الملفوف أو الكرنب بكل تكاته وأسراره
طريقة عمل الكرنب
يوجد طريقتان لعمل الكرنب طريقة السلق و طريقة الحشو وسوف نتعرف على كلا الطريقتين.
طريقة السلق الكرنب
- نحضر حلة كبيرة ونضع فيها كمية من الماء، وملعقة ملح، وملعقة كمون، ونتركها حتى تغلي.
- إحضار الكرنب، ونقوم بتقطيعه من أعلى حتى نخرج راس الكرنب منه ونقوم بوضعه في الماء المغلي.
- نخرجه من الماء المغلي ونضعه في مصفاة حتى يتصفى منها الماء.
- يفصل مكونات الورق من بعضها.
- تقطيع الورق حسب مقاسات المحشي التي نرغب في عمله.
مكونات حشو الكرنب
طريقة تحضير حشو الكرنب
- تغسل الطماطم ونضعها في الخلاط الكهربائي ونضربها جيدَا ونضع عليها الفلفل الأسود والملح والكمون.
- نحضر طاسة ونضع فيها كمية الزيت ونقوم بتقطيع البصل قطع صغيرة، ونضعها في الزيت حتي يتحمر.
- نضع نصف كمية الخضار مقطعة تقطيعًا رفيعًا على الصلصة على النار، حتى يتم دمجه وتخميره مع البصل.
- نضيف صلصة الطماطم على البصل ونتركها حتى تنضج.
- يغسل الأرز غسلا جيدا و نقوم بتصفيته من الماء ونضع عليه خليط الصلصة مع البصل مع نصف الخضار، ثم نضع عليه نصف الخضار الآخر مقطع تقطيعا رفيعا ونقلب الجميع مع بعضه.
- نبدأ بفرد قطع الكرنب المسلوق ونضع فيه قليل من الخلطة بالأرز ونلفه ونضعه في الحلة ثم يوضع على النار، ونضع عليه الماء أو الشوربة ونتركه حتى ينضج.
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