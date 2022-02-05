طريقة عمل البابا غنوج بوصفات جميلة في 5 دقائق فقط تحصلين على أفضل طعم

طريقة عمل البابا غنوج الذي يعد من الاكلات الاساسية في المطابخ المصرية والمطابخ العربية وهو سوري الاصل فلا يمكن الاستغناء عن ذلك الطبق ذو المذاق الشهي الذي يمد بالطاقة الغذائية والعناصر الغذائية المفيدة للجسم يمكن احضارة علي المائدة بجانب الاطعمة للتقديم.

طريقة عمل البابا غنوج العادى

يجب توفير المقادير المطلوبة كالتالي:

معلقة دبس رومان.

ثلاث باذنجان مشوي.

ثمرة فلفل اخضر.

ليمونة.

ثلاث ثمرات طماطم.

معلقة زيت زيتون.

رشة ملح.

بصلة.

ثلاث فصوص ثوم مهروس.

خطوات العمل

يتم تنظيف الباذنجان وغسلة جيدا ، ثم يُشوى بالفرن في حتي النضج. نقوم بهرس الباذنجان، نضيف له فصوص الثوم المهروسة. نضع الطماطم بعد تقطيعها إلى الخليط.

ثم يتم تقطيع الفلفل الاخضر والبصل مفروم، نضعهم الي ذات الخليط، وإليكم رابط طريقة عمل ينخة اللحم. بعدها يتم وضع البابا غنوج في طبق التقديم، مع التزين بزيت الزيتون وحبات الرمان، ولا ننسي تذكيركم بطريقة عمل البيتزا.

طريقة عمل البابا غنوج المصرى بالطحينة

نبدأ أولا في تجهيز المقادير التالية:

معلقة ملح صغيرة.

فصين ثوم مهروس.

ثلاث ثمرات باذنجان.

ربع كوب طحينة.

ثلاث معالق عصير ليمون.

زيت زيتون.

طريقة التحضير

اولا نقوم باعداد الفرن على 180 درجة. تنظيف حبات الباذنجان، ووضعها في صينية، وإليكم رابط طريقة عمل المقلوبة بالدجاج. يتم ادخال الصينية إلى الفرن لمدة نصف ساعة. بعدها يتم اخراج الصينية من الفرن، ونقوم بتقشير الباذنجان، ويتم وضع الباذنجان المقشرة في قدر. يتم اضافة الثوم المهروس، والطحينة، وعصير الليمون، والملح، والتقليب لدمج المكونات معا. ثم يتم صب الخليط اي البابا غنوج في طبق التقديم.

كيف يعمل البابا غنوج المشوي

يجب توفير المقادير الازمة كالتالي:

شطة بسيطة.

نصف معلقة فلفل اسود.

رشة ملح.

ثمرتين باذنجان اسود.

نصف كوب طحينة.

معلقة خل.

ثلاث فصوص ناعم مهروس.

ليمونة عصيرها.

معلقة زيت طعام.

شوية كمون.

معلقة بقدونس مفروم.

طريقة تجهيز البابا غنوج المشوي

نقوم بغسل الباذنجان وشوية في الفرن على درجة ١٨٠ل٢٠٠ مئوي، ثم نخرجة حتي يبرد وبعدها يتم تقشيرة. بعدها عليا هرس الباذنجان جيدًا. يتم اضافة الملح الفلفل والخل والكمون والثوم والطحينة والشطة وعصير الليمون في قدر، للخلط. نضع الباذنجان المهروس إلى الخليط مع التقليب. واخيرا يتم وضع البقدونس والزيت، ونقوم بتقديم طبق البابا غنوج المشوي مع الغداء، لا تنسى زيارة رابط عمل الكبدة.

وهنا وصلنا لختام شرح طريقة عمل البابا غنوج بوصفات جميلة في 5 دقائق.