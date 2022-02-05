نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلى من المصانع.. طريقة عمل اللانشون في البيت بدون لحمة اقتصادي والطعم خرافي لن تشتريه مجدداً في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل اللانشون في البيت بدون لحمة، هناك العديد من أنواع اللانشون التي تباع في الخارج ولكن لا نعرف مصدرها ولا شك في أن أطفالك يحبون اللانشون يتوافدون على شرائه وانتي كأم حقك أن تخافي علي أطفالك، حيث أنهم هم ثمرة الحياة لذلك سنقدم لكم اليوم طريقه عمل اللانشون ودون أن تضيفي إليه لحمه ويكون طعمه أفضل من الخارج وعلى الأقل معروف المصدر.

طريقة عمل اللانشون في البيت بدون لحمة

تخاف ربات البيوت على صحة اسرتها مع حب الكثير من الأطفال للانشون، ولكن تخاف ربات البيوت لعدم ثقتها في اللانشون الجاهز، لذلك نعرض لكم طريقة عمل اللانشون البيتي.

المكونات المطلوبة لعمل اللانشون الاقتصادي في المنزل :

3 معالق كبيرة من الدقيق الأبيض.

عدد 3 بيضة متوسطة الحجم.

نصف كأس من الزيت النباتي او اي نوع متوفر.

نصف معلقة من الثوم المفروم.

مكعب واحد من مرقة الدجاج.

حبتان من الحبهان المطحون.

رشة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

ملعقة من البابريكا صغيره.

4 قطع من الجبن المثلثات.

طريقة عمل لانشون نباتي

نقوم في البداية بإضافة كافة المكونات السابقة إلى الخلاط الكهربائي ماعدا الدقيق لا نقوم بإضافته.

ثم بعد ذلك نقوم بخفق جميع المكونات السابقة جيدا جدا حتى تمتزج المكونات وتتداخل مع بعضها البعض.

بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق تدريجيا ونقوم بالتقليب حتى تمام تجانس المكونات مع بعضها البعض.

ثم نقوم بعدها بإحضار كيس حراري و نضع اللانشون في الكيس الحراري.

بعد ذلك نقوم بإغلاق الكيس تماما ثم نقوم بلف الكيس على شكل أسطوانة ثم نقوم بتغليف باستعمال ورق الفويل وتشكيله على هيئة شكل اسطواني.

ثم نضع حله على النار وننتظر حتى تغلي ونضع اللانشون في داخلها ونقلبها جيدا كل خمسه دقائق.

اللانشون مثل المصانع

بعد أن نقوم بطفي النار عن اللانشون نقوم بفتح الفويل والكيس الحراري ثم نبدأ في تقطيع اللانشون على شكل حلقات ونضعها في علبة ذات غطاء محكم حتى أعيد فتحها مرة أخرى بسهولة ويسر من الممكن أن يقدم بجانبه بعضا من الطماطم والخبز والخيار وألف هنا.

إلي هنا نكون قد وصلنا إلي نهاية مقالنا الذي تحدثنا فيه عن طريقة عمل اللانشون في البيت بدون لحمه ونتمنى أن نكون قد أفدنا سيدتي بتقديم تلك الوصفة اليكى حيث أن هناك العديد من المحلات التي تبيعه ولكنها أماكن غير معروفة المصدر والي اللقاء في مقال جديد ومعلومة جديدة.