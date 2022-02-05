للبردانين والمستعجلين.. معجنات سريعة للشاي بدون مجهود والطعم خرافي واستمتعي بمشروبك المفضل في الشتاء

كثير من الأشخاص يحب وبشدة تناول معجنات سريعة للشاي، سواء في الصباح أو المساء، حيث يعتبر مشروب الشاي من الأساسيات في يوم غالبية الأفراد وخاصة بعد الوجبات على مدار اليوم، وجرت العادة لشرب الشاي بجانب بعضا من الحلويات والمعجنات، لذلك وفرنا اليوم من خلال السطور التالية، أفضل وصفات المعجنات التي يمكن تناولها مع الشاي، وذلك من خلال مكونات بسيطة ومتوفرة.

معجنات سريعة للشاي

فيما يلي مكونات فطائر سريعة وسهلة:

كوبان من الدقيق الأبيض

كوب واحد من اللبن

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب زيت طعام نباتي.

كوبان من الماء الدافئ.

نصف ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

ذرة من ملح الطعام.

طريقة عمل مخبوزات للشاي

أولا يتم وضع كلا الدقيق الأبيض والخميرة و السكر وذرة الملح، بداخل وعاء عميق ويتم تقليب المكونات الجافة مع حتى تمتزج.

ثم قومي بإضافة المكونات السائلة من الماء والزيت واللبن بعد اذابة الخميرة به، إلى المكونات الجافة التي تم مزجها،

بعد ذلك قلبي جيدا حتى الوصول إلى قوام العجينة اللينة، واتركيها حتى تخمر.

ثم بعد ان يتضاعف حجمها، يتم تقطيع العجين إلى قطع صغيرة، ثم نضع الحشوة المراد سواء جبن أو أو سبانخ بداخلها ونغلقها جيداً، وترص في صينية الفرن.

بعد ذلك يتم تجهيز الفرن مسبقا على درجة حرارة متوسطة ويتم تركها حتى اكتمال النضج.

عمل معجنات للشاي بدون فرن

لعمل فطائر المقلاة بدون فرن بسهولة:

المكونات

واحد كوب ونصف من الدقيق.

ثلاثة أرباع كوب من صلصة بيِتزا.

مقدار قليل من الريحان الطازج.

معلقة صغيرة خميرة فورية.

بالإضافة الى سكر.

ومعلقة صغيرة من بيكنج بودر.

وذرة مَلح.

واحد كوب من جبن البارميزان.

الطريقة

أولا يتم تفعيل الخميرة أولا بإذابتها مع السكر في كوُب الماء ونقلبهم جيداً.

بعد ذلك في وعاء عميق نضع كلا من الدقيق والجبن والملح والبيكنج باودر معًا ونقلب.

ثم يتم إضافة الماء الذي تم اذابة الخميرة فيه، ونقلب جيدا حتى الوصول إلى قوام العجين المثالي.

بعد ذلك يترك العجين ليختمر جانبا ويتضاعف حجمه.

ثم نقسمها إلى قطع صغيرة ونفردها، ونضع الحشوة في الداخل و صلصة البيتزا، ثم نغلقها جيدا.

بعد ذلك ونقوم بوضع مقلاة على نار متوسطة بها مادة دهنية وليكن زيت، ونضع الفطائر المحشوة بالجبن، ونقلبها على جميع الجهات حتى الوصول إلى اللون الذهبي واكتمال النضج.

في الختام تم التوضيح بالمكونات و الخطوات طريقة عمل معجنات سريعة للشاي، سواء في الفرن أو بدون فرن، ليتم وضعها في أطباق التقديم ثم تقدم مع كُوب شاي ساخن والاستمتاع بالمذاق اللذيذ.