طريقة حمص الشام زي المحلات في الشتاء وبمكونات متوفرة في البيت

حمص الشام هو عبارة عن نوع من أنواع المشروبات الساخنة اللذيذة والمفيدة، التي يحبها الكبار والصغار وخصوصاً في فصل الشتاء، فهو يحتوي على مكونات تعطي الجسم الطفلة والحيوية، وتساعد في تعديل مستوى السكر في الدم، كما يوجد فيه العديد من البروتينات المهمة لجسم الإنسان، لذلك سوف نذكر في هذه المقالة طريقة عمل حمص الشام في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة.

طريقة عمل حمص الشام

يعتبر حمص الشام من المشروبات الساخنة التي تكون غنية بالألياف، والتي بدورها تعمل على تقليل نسبة الدهون والكولسترول الضار في الجسم، بالإضافة إلى باقي العناصر الغذائية المفيدة للجسم من البروتينات والفيتامينات والمعادن وغيرها، لذلك سوف نتعرف على طريقة عمل حمص الشام في المنزل، وذلك من خلال المكونات الآتية:

كوبين من حبوب الحمص، والتي يمكن شرائها من عند العطارين.

عدد واحدة حبة بصلة كبيرة.

طماطم بمقدار حبة واحدة.

ليمون عدد حبة واحدة.

ملعقة صغيرة من الملح والكمون.

ربع ملعقة من الشطة الفلفل الحار.

طريقة التحضير