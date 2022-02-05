نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حمص الشام زي المحلات في الشتاء وبمكونات متوفرة في البيت في المقال التالي
حمص الشام هو عبارة عن نوع من أنواع المشروبات الساخنة اللذيذة والمفيدة، التي يحبها الكبار والصغار وخصوصاً في فصل الشتاء، فهو يحتوي على مكونات تعطي الجسم الطفلة والحيوية، وتساعد في تعديل مستوى السكر في الدم، كما يوجد فيه العديد من البروتينات المهمة لجسم الإنسان، لذلك سوف نذكر في هذه المقالة طريقة عمل حمص الشام في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة.
طريقة عمل حمص الشام
يعتبر حمص الشام من المشروبات الساخنة التي تكون غنية بالألياف، والتي بدورها تعمل على تقليل نسبة الدهون والكولسترول الضار في الجسم، بالإضافة إلى باقي العناصر الغذائية المفيدة للجسم من البروتينات والفيتامينات والمعادن وغيرها، لذلك سوف نتعرف على طريقة عمل حمص الشام في المنزل، وذلك من خلال المكونات الآتية:
- كوبين من حبوب الحمص، والتي يمكن شرائها من عند العطارين.
- عدد واحدة حبة بصلة كبيرة.
- طماطم بمقدار حبة واحدة.
- ليمون عدد حبة واحدة.
- ملعقة صغيرة من الملح والكمون.
- ربع ملعقة من الشطة الفلفل الحار.
طريقة التحضير
- نقوم بنقع الحمص في ماء طوال الليل، أو على الأقل لمدة أربع ساعات، وذلك من خلال وضع كمية من الماء دافئ عليه حتى يغطيه بالكامل.
- بعد ذلك نقوم بوضعه على النار وإضافة كمية أخرى من الماء عليه، ونتركه يغلي على نار هادئة لمدة ثلاث دقائق.
- يمكن نقل الحمص بعد ذلك إلى وعاء آخر يحتوي على ماء مغلي، حتى يتم تغيير الماء الأول.
- بعدها يتم وضع الطماطم والبصل المقطعين قطع صغيرة، ونتركهم يغلو مع بعضهم البعض حتى تستوي المكونات.
- قومي بمراقبتها كل خمس دقائق، حتى إذا احتاجت ماء إضافي، حيث يتم زيادة الماء حتى يستوي الحمص والطماطم والبصل.
- بعدها يتم اضافة الشطة والملح والكمون على حسب الرغبة.
- وهكذا تم تحضير مشروب حمص الشام اللذيذ، ويتم تقديمه ساخنا في الفطار أو العشاء.
- يتم تقديم الملح والشطة والكمون وعصير الليمون بجانبه، وذلك للإضافة على حسب الرغبة.
- يمكن ضرب المكونات بالخلاط الكهربائي لكبار السن الذين لا يمكنهم مضغ الحمص، أو يمكن زيادة تسوية الحمص حتى يتمكنون من تناول هذا المشروب الساخن اللذيذ، والاستفادة منه.
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