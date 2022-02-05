مش هتشتري الجاهز تانى.. عجينة الكريب البيتي الاصلية بمكونات بسيطة وأفضل واحلى من الجاهز حلو وحادق

نقدم لكم الآن طريقة عمل عجينة الكريب في المنزل والتي تملأ مؤشرات البحث عبر الإنترنت، ويعتبر الكريب من الأكلات الخفيفة التي نقوم بشرائها من الخارج باستمرار حتى أصبحت كل أموالنا ننفقها على الكريب والأكلات الجاهزة، وفي ظل الظروف الحالية أصبحت الوجبات الجاهزة غير آمنة فأصبحت الأمهات تسعى إلى تحضير جميع وصفات الأطعمة في المنزل لأطفالها حفاظًا على صحتهم وسلامتهم ومن ناحية أخرى توفير المال الذي يتم إنفاقه في شراء الكريب الجاهز.

طريقة عمل عجينة الكريب في المنزل

مكونات الطريقة:-

كوب كبير من الدقيق الأبيض.

كوبان صغيران من الحليب.

حبة بيضة واحدة.

رشة ملح.

فلفل أسود.

سكر أبيض (للكريب الحلو).

زيت نباتي.

خطوات التحضيرعجينة الكريب :-

قومي بإحضار وعاء بلاستيكي كبير وأضيفي به المكونات السابق ذكرها كلها ماعدا زيت النباتي

ثم قومي بخلطهم جيدًا حتى يمتزجوا تمامًا.

وبواسطة المضرب الكهربائي قومي بخلط المكونات مرة أخرى حتى يصبحوا مزيج واحد بدون أي حبيبات وتكتلت.

ثم في صينية تيفال أضيفي إليها قطرات من زيت القلي وقومي بوضع كمية من العجينة بداخلها حتى تصبح كرة دائرية مسطحة حتى يصبح شكلها شكل قرص عجينة.

ويمكنك استخدام طاسة قلي تيفال أو نوع لا يلتصق بالعجينة وقومي بوضعها على النار حتى تنضج العجينة وقلبيها على جميع جوانبها حتى يصبح لونها ذهبي لامع ومحمر قليلًا.

ثم كرري هذه الطريقة مع كل الكمية المتبقية من العجينة السائلة داخل الطاسة حتى تنتهي الكمية ويصبح لديك كمية مناسبة من عجينة الكريب الناضجة .

. يمكنك حشو العجينة بأي نوع حشوة تحبينها سواء كنت تحبين الحشوة المالحة أو الحلوة أو حتى اللحوم.

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مكونات الطريقة:-

دقيق أبيض.

زيت زيتون.

ملح طعام.

ماء.

خطوات التحضير:-