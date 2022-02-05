خلطه لتبيض الوجه واليدين بسرعه.. تبييض الوجه في يوم

خلطه لتبيض الوجه واليدين بسرعه، مع ظهور بعض من المشاكل على البشرة من بقع غامقة ونمش واسمرار تبدأ الكثير من السيدات والفتيات بالبحث عن أفضل الطرق الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة سريعا، ويرجع مشاكل البشرة لعدة عوامل من أهمها استخدام مستحضرات التجميل فترات طويلة على الوجه، بجانب استعمال الكريمات التي تحتوي على مواد كيميائية، ومن هنا نقدم لكل زوار موقعنا “ثقفني” الكرام مجموعة من الخلطات الطبيعية الآمنه لتفتيح الوجه واليدين سريعا باستخدام النشا والحليب وعصير الليمون تلك المكونات التي اثبتت قدرتها الهائلة في تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

خلطه لتبيض الوجه واليدين بسرعه

يعتبر النشا من أفضل الوصفات المجربة والفعالة في تفتيح الوجه واليدين وايضاً المناطق الحساسة كونه يعمل سريعا كمقشر طبيعي يزيل الطبقة الداكنة من على الجلد ويوحد لون البشرة.

المكونات:

ملعقتين كبيرتان من النشا.

ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التطبيق

في وعاء صغير نضع كمية عصير الليمون مع النشا ونقلب جيداً لمدة دقيقة، ثم نضيف عليهم ملعقة الحليب السائل ونمزج مرة أخرى حتى يصبح لدينا خليط متجانس سهل الاستخدام. يوزع المزيج على البشرة باستخدام قطعة قطن نظيفة أو باستخدام يديك مع حركات دائرية رقيقة ويترك الماسك على الوجه لمدى 20 دقيقة حتى يجف تماماً. ثم يتم فرك الوجه بحركات دائرية حتى يزيل الطبقة الميتة من على الجلد. ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر، واحرصي على تكرار تلك العملية مرتين في الأسبوع للوصول إلى نتيجة المطلوبة.

تبييض الوجه واليدين في يومين

خلطة الطماطم مع النشا لتفتيح البشرة هي من أقوي الوصفات في تبييض الوجه، كونها تحتوي الطماطم على الكثير من خصائص التي تساعد بشكل كبير في إزالة البقع الداكنة من على الوجه وتفتيح البشره تدريجياً.

المكونات:

ملعقة صغيرة من الطماطم المطحونة.

ملعقة صغيرة من مسحوق النشا.

الطريقة: