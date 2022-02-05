“كفتة الحاتي”طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن البوتاجاز

طريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم هي من أفضل الاكلات التي يعشقها الجميع ويمكن إعدادها بسهولة في المنزل بدون تكلفة أو مجهود، وتعتبر الكفتة المشوية من الوجبات السهلة التي لا تستغرق وقتا طويل في تحضيرها، وهي من الاكلات المفيدة للجسم كونها تتكون من البقدونس والبصل واللحم الأحمر وبعض من البهارات التي تكسبها مذاق طيب، ومن خلال السطور التالية نتناول معا أسهل طريقة عمل الكفتة المشوية عالفحم أو في الفرن.

طريقة عمل الكفتة المشوية عالفحم

المكونات:

نصف كيلو من اللحم المفروم ويفضل ان يفرم معه كميو من الدهن.

حزمة من البقدونس المفروم ناعما.

حبتان من البصل المفروم والمصفي منه الماء تماما.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من الملح (حسب الرغبة).

نصف ملعقة من بهارات اللحم.

طريقة تحضير الكفتة

في وعاء واسع وعميق يتم وضع كمية اللحم والبصل المفرومين جيداً ويضاف عليهم كمية البقدونس المفروم والملح وبهارات اللحم والفلفل الأسود وتمزج جميع المكونات معا جيدا حتى ذلك اللحم مع البهارات تماماً. تغطى اللحم بكيس بلاستيك أو بورق فويل وتوضع في الثلاجة حتى مرور ساعتين ثم نخرج اللحم المتبل ونبدأ بتحضير الأسياخ وتشكيل عليها اللحم المفروم واحده تلو الاخرى، حتى تنفذ معك كمية اللحم. نحضر الشواية ونشعل الفحم ونتركه قليلاً حتى يسخن. ثم نبدا برص اسياخ الكفتة و نتركها دقائق حتى تنضج على الوجه الأول. ثم نقلبها على الجانبين حتى تنضج تماماً، ثم نخرجها في طبق التقديم وتقدم مع طبق من المكرونة الإسباجتي والسلطة ويمكن تقطيع شرائح من الطماطم والجرجير على الشواية حتى تعطيها رائحة ومذاقاً طيب وبألف هناء وشفاء.

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن البوتاجاز

لا تختلف طريقة تجهيز الكفتة المشوية في الفرن عن الفحم فقط عليكي باتباع نفس المكونات وطريقة التحضير ماعدا تشكيل اللحم على الأسياخ الحديدية يتم تشكيها على الأسياخ الخشبية.

ثم نشعل الفرن على درجة حرارة 180 ويترك حتي يسخن، ثم يتم رص أصابع الكفتة على الرف الأوسط وتترك لمدة عشرون دقيقة حتى تنضج وتقدم وصحتين وعافية.