نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في دقائق حضري كيكة الخمس ملاعق سهلة وسريعة مذاقها خطير لا يقاوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيكة الخمس ملاعق من أفضل الطرق الناجحة في المقادير والخطوات تعطي كيك هش جداً وطري مثل الإسفنجي، لذلك يمكن أن تصنع تورتة للمناسبات وعيد الميلاد والحفلات وتكون حلى مميز وجميل في تقديمه للضيوف بجانب المشروبات، لماذا أٌفضل الحلويات المنزلية عن شرائها من الخارج؟ لعدة أسباب مهمة منها التحكم في الإضافات والكميات على سبيل المثال كيك بمقدار كوب ونصف سكر أنا لا أحب الحلى والسكاكر بها حلو بدرجة قوية فأقلل كمية السكر في الوصفة وهكذا أقدر أن أتحكم في الإضافات مثلا استبدل الشوكولاتة بدلا من الكريمة أو العكس، أصنع كيك محشو كريمة أو شوكولاتة أو مربى…إلخ، فكل الوصفات يمكن صنعها والتغيير فيها حسب الأشياء المحببة في الطعام.

مكونات كيكة الخمس ملاعق

سميت هذه الوصفة الرائعة هكذا نظراً لأنها تعتمد على الـ 5ملاعق في مقادير الكيك الهش الأساسية:-

5 ملاعق من كل (دقيق – زيت – حليب – سكر).

2 بيض.

ثلاث ملاعق كاكاو غير محلى.

ملعقة صغيرة فانيلا + ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

الطبقة الثانية لكيك الشوكولاتة:-

نصف لتر حليب بارد.

3 ملاعق نشا الذرة.

كوب إلا ربع سكر.

ملعقتين كاكاو أو 60 جرام شوكولاتة مذابة.

ملعقة زبدة.

طبقة الكيك الأخيرة / صوص الشوكولاتة

عبارة عن 140 جرام شوكولاتة غامقة – ربع كوب حليب ساخن.

طريقة عمل كيكة الخمس ملاعق