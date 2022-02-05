طريقة تحضير لقيمات الشوفان الباردة بدون فرن بمكونات بسيطة وصحية

تعتبر لقيمات الشوفان واحدة من الحلويات التي تمتع بالقيمة الغذائية المفيدة فهو يحتوي على كميات قليلة من السعرات الحرارية كما يتم تحضيرها بخطوات بسيطة وسهلة للغاية وتتبعوا معنا في المقال الآتي خطوات تحضير لقيمات الشوفان الباردة.

تحضير لقيمات الشوفان الباردة

يتم تحضير لقيمان الشوفان الباردة بخطوات بسيطة للغاية فهي من أصناف الحلويات التي تتسم بالمذاق الرائع والشهي كما أنها تحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات التي توفر للجسم السكريات والطاقة كما أنها تحتوي على الكثير من الألياف الغذائية التي تقدم للجسم الكثير من الفوائد وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير لقيمات الشوفان الباردة.

مكونات لقيمات الشوفان الباردة

كأس ونصف الكأس من الشوفان المطحون. نصف كأس من زبدة الفول السوداني. ثلث كأس من رقائق الشوكولاتة. كأس من الزبيب. ملعقتان كبيرتان من صلصة التفاح. نصف ملعقة من الفانيليا السائلة. ملعقة كبيرة من الفول السوداني. ملعقتان من السكر البني. نصف ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.

خطوات تحضير لقيمات الشوفان الباردة

يتم تحضير لقيمات الشوفان الباردة بخطوات بسيطة للغاية وإليكم في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير لقيمات الشوفان الباردة بدون الفرن.

طريقة تحضير لقيمات الشوفان الباردة

يتم طحن الزبيب لحين أن يصبح القوام كثيف وثقيل بعد ذلك يتم إضافة زبدة الفول السوداني وصلصة التفاح مع نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا مع نصف ملعقة القرفة مع ملعقتان من السكر البني. يتم طحن كافة المقادير مع بعضها البعض في المطحنة الكهربائية وبالتالي يصبح الخليط ناعم وتتجانس المقادير مع بعضها البعض. بعد ذلك يتم وضع دقيق الشوفان المطحون إلى الخليط السابق ثم يتم عجن المقادير جيدًا لحين أن تتجانس ثم يتم وضع الخليط في إناء مع إضافة الفول السوداني ثم رقائق الشوكولاتة. بعد ذلك يتم خلطهم مع بعضهم البعض. بعد ذلك يتم تشكيل الخليط بعد أن يهدأ على هيئة كرات صغيرة حجمها متساوي حجمها متساوي ثم يتم وضعها في إناء واسع ويجب رصها على ورقة زبدة ولابد أن تكون بعيدة عن بعضها البعض. يتم وضعها في الثلاجة وتركها لمدة ساعة على الأقل قبل التقديم لحين أن تتبارد وتتماسك تماماً ويسهل حملها. القيام بإخراج اللقيمات من الثلاجة ثم يتم وضعه في طبق التقديم بشكل لائق وتقدم بألف هنا بجوار المشروبات الساخنة.

مكونات بسكويت الشوفان

ثلاثة أكواب من الشوفان. كوب من الدقيق الأبيض الخاص بعمل الحلويات. نصف كوب من السكر الأبيض الناعم أو العسل الأسود حسب الرغبة. كوب من الزبدة المذابة. بيضتان بدرجة حرارة الغرفة. القليل من الماء الدافئ للعجن. ملعقة كبيرة من البيكنج باودر. نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. رشه من الملح.

طريقة تحضير بسكويت الشوفان

في وعاء غويط يتم وضع السكر ثم يضاف كوب من الزبدة وتخفق المكونات جيداً على سرعة متوسطة بواسطة المضرب الكهربائي حتى تتداخل المكونات وتتجانس. يتم وضع الفانيليا والبيض مع الاستمرار في الخفق على سرعة متوسطة حتى يتم الحصول على خليط هش باهت اللون. في وعاء آخر يتم نخل الدقيق الأبيض لضمان نظافته ويضاف للدقيق ملعقة كبيرة من البيكنج باودر ورشة صغيرة من الملح. يضاف الشوفان للدقيق ثم يتم خلط المكونات مع بعضها جيداً حتى تتداخل. يتم سكب خليط الدقيق والشوفان على خليط البيض والفانيليا. يتم عجن المكونات جيداً بالمضرب الكهربائي حتى تتجانس المكونات وتتداخل مع بعضها. يجب تزويد بالقليل من الماء أو اللبن اثناء العجن حتى الحصول على عجينة متجانسة ومتماسكة وطرية. تترك العجينة لترتاح ربع ساعة على الأقل قبل التشكيل والتسوية. يتم تحضير صينية مناسبة لصنع بسكويت الشوفان وتدهن الصينية بالقليل من الزبدة بواسطة الفرشاة ويجب رشها بالقليل من الدقيق لمنع الإلتصاق. يتم تشكيل عجينة البسكويت على شكل أقراص صغيرة أو على أي شكل مربعات أو مثلثات حسب الرغبة. يتم رص بسكويت الشوفان في الصينية ويتم اشعال الفرن على درجة حرارة متوسطة لخبز بسكويت الشوفان به. يترك الفرن خمس دقائق حتى يسخن على درجة حرارة مائة خمسة وتسعون درجةمئوية. يتم وضع صينية بسكويت الشوفان في الفرن لمدة نصف ساعة تقريباً حتى ينضج البسكويت ويصبح لونه فاتح وذهبي. يتم إخراج الصينية من الفرن، وتركها قليلاً حتى تهدأ وتبرد ويتماسك البسكويت قبل حمله. يتم رص بسكويت الشوفان في طبق مناسب للتقديم.

مكونات كيكة الشوفان

ملعقة كبيرة من القرفة. ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. ربع كأس من كريمة الخفق. كأس إلا ربع من الزبدة. كأس من الزبيب. كأس ونصف من الدقيق. بيضتان بدرجة حرارة الغرفة. كأس من الشوفان. كأس ونصف من المياه المغلي. كأس إلا ربع من السكر ويمكن استبداله بسكر الفواكه. كأسان من السكر البني.

طريقة تحضير كيكة الشوفان