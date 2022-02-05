طريقة عمل خبز الصاج بكل سهولة وبساطة في المنزل

خبز الصاج ، من أشهر أنواع الخبز التي يمكن تقدمها مع مختلف الحشوات طريقة تحضيره سهلة جداً وبسيطة، يشتهر تقديمه في الكثير من البلاد العربية، وتختلف طرق تحضيره فيمكن تحضيره بالخميرة أو يمكن الاستغناء عنها، وهو من أنواع الخبز التي تختلف عن أنواع الخبز الأخر مثل خبز الثوم وخبز البيتي وغيره من حيث القوام فهو خبز رقيق جداً لا يحتاج إلي تخمير فهو بسيط جداً، ومن مكوناته الأساسية التي يعتمد عليها هي الدقيق والماء والملح يمكن استبدال الماء باللبن حسب الرغبة، لكن يمكن إضافة بعض من المكونات الأخرى مثل السكر والمواد الرافعة مثل البيكنج بودر لتعمل على تحسين القوام، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أبسط طريقة لعمل خبز الصاج بخطوات سهلة جداً داخل المنزل.

مكونات عمل خبز الصاج بالمنزل

يتكون الخبز من أبسط المكونات وهي كما يلي:ـ

4 أكواب من الدقيق الأبيض.

1 كوب حليب سائل.

نصف كوب زيت نباتي.

ملعقة صغيرة ملح أبيض.

ربع ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير خبز الصاج بكل سهولة وبساطة في المنزل وهي كما يلي:-

نحضر وعاء عميق ويتم فيه نخل الدقيق والملح باستخدام منخل سلك للتخلص من التكتلات والشوائب. ثم بعد ذلك نحضر العجان الكهربائي ونضع خليط الدقيق والملح المنخول ثم يضاف كلاً من السكر والبيكنج بودر ونخلط كل المكونات علي سرعة متوسطة. نستمر في الخلط حتي تمتزج المكونات جيداً، ثم نضيف كوب الحليب والزيت ونستمر في العجن حتي تمتزج المكونات تماماً. ثم نستمر في العجن لمدة 10 دقائق حتي تمتزج المكونات مع بعضها البعض وبعد مرور العشر دقائق نحصل علي عجينة ملساء وناعمة وغير لاصقة. نضع العجين في وعاء مرشوش بقليل من الدقيق ونغطيها وتترك جانب لمدة 15دقيقة حتي ترتاح. وبعد ما ترتاح العجينة تقسم العجينة إلي كرات صغيرة متساوية الحجم مثل حجم ثمرة الليمون الكبيرة، ثم تغطي وتترك لترتاح قليلا حتي يسهل فردها. نقوم بفرد كرات العجين علي سطح أملس مرشوش بقليل من الدقيق ثم تفرد كل كرة باستخدام النشابة الخشبية حتي نحصل علي شكل دائري بسمك رقيق أو بسمك ٢ مللي. نكرر نفس الخطوات السابقة حتي ننتهي من فرد كرات العجين الموجودة معنا.

طريقة التسوية