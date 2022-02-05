العشب الأكثر أهمية صديق الأنثي الذي لاغني عنه

أعشاب البردقوش من الأعشاب العطرية وينتمي إلي فصيلة النعناع ، وعلي الرغم من التطور الطبي والعلمي ، لكن الطب بالأعشاب له أهمية كبيرة حتي الآن ، ويعد البردقوش من الأعشاب القديمة جدا حيث يستخدم حتى الآن في طب الأعشاب ويدخل في تركيبات كثيرة، وله العديد من الاستخدامات سواء في طهي الطعام أو في الأغراض العلاجية.

فوائد البردقوش للبنات والسيدات

من الأعشاب المحفزة لهرمون الأستروجين والتقليل من هرمون التستوستيرون إذا كان عالي عند بعض الإناث. يعمل على تغذية الشعر من الجزور لاحتوائه على الفيتامينات والمعادن الأساسية المهمة لتغذية الشعر وصحته من الداخل إلى الخارج. مهم جدا شربها يوميا وليس بكثرة في علاج تأخر الحمل . يساعد في علاج متلازمة تكيس المبيض مع الشرب منه يوميا من مرتين إلي ثلاث مرات. يعمل البردقوش على تنظيم الدورة الشهرية وتنظيم مواعيدها. معالجة الاكتئاب وتحسين الصحة النفسية المصاحبة التغيرات الشهرية للإناث.

الفوائد الأخرى للبردقوش