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عمر شويل - جدة العشب الأكثر أهمية صديق الأنثي الذي لاغني عنه - ثقفني
أعشاب البردقوش من الأعشاب العطرية وينتمي إلي فصيلة النعناع ، وعلي الرغم من التطور الطبي والعلمي ، لكن الطب بالأعشاب له أهمية كبيرة حتي الآن ، ويعد البردقوش من الأعشاب القديمة جدا حيث يستخدم حتى الآن في طب الأعشاب ويدخل في تركيبات كثيرة، وله العديد من الاستخدامات سواء في طهي الطعام أو في الأغراض العلاجية.
فوائد البردقوش للبنات والسيدات
- من الأعشاب المحفزة لهرمون الأستروجين والتقليل من هرمون التستوستيرون إذا كان عالي عند بعض الإناث.
- يعمل على تغذية الشعر من الجزور لاحتوائه على الفيتامينات والمعادن الأساسية المهمة لتغذية الشعر وصحته من الداخل إلى الخارج.
- مهم جدا شربها يوميا وليس بكثرة في علاج تأخر الحمل .
- يساعد في علاج متلازمة تكيس المبيض مع الشرب منه يوميا من مرتين إلي ثلاث مرات.
- يعمل البردقوش على تنظيم الدورة الشهرية وتنظيم مواعيدها.
- معالجة الاكتئاب وتحسين الصحة النفسية المصاحبة التغيرات الشهرية للإناث.
الفوائد الأخرى للبردقوش
- يحتوي علي خصائص عالية جدا مضادة للالتهاب، وذلك بسبب احتوائها على مضادات كثيرة للأكسدة والتي أيضا تحارب الجذور الحرة، مما يمنع تقدم البشرة في السن وأيضا تحفيز الخلايا على عدم التلف وحمايتها من الالتهابات والأورام.
- يعتبر مغلي البردقوش من المشروبات المهمة جدا في تقليل أعراض البرد إنفلونزا ،وتخفيف حدة نزلات البرد حيث يعمل على مكافحة الالتهابات المصاحبة للبرد مثل التهاب الحلق والبلعوم، كما يعمل على تهدئة السعال أيضا،وله دور كبير في تخفيف سيلان الأنف.
- يعمل على تحفيز الهضم الجيد في الجهاز الهضمي والتخلص من فضلات المعدة ،حيث يعمل على زيادة أنزيمات الهضم ،وأيضا التخفيف من تقلصات المعدة إلى حد القضاء عليها.
- يحتوي على مركبات مهمة للتهدئة الأعصاب والتخلص من التوتر العصبي وأي ضغوط عصبية.
- يساعد على تحفيز الغدة الدرقية وبالتالي نشاطها وزيادة حرق الدهون وفقدان الوزن.
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