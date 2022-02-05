حضري نواعم الأفران بعجينة قطنية وهشة في المنزل

تعد نواعم الأفران ، في المنزل بكل سهولة وبساطة بعجينة قطنية هشة اقتصادية، وهي من أنواع مخبوزات الأفران المميزة بطعمها ومذاقها الرائع والمختلف، وهي من أنواع المخبوزات الهشة والخفيفة وطعمها للذيذ، تتميز بسهولة وسرعة تحضيرها، وقوامها الهش والخفيف مثل القطن، ولها رائحة جميلة وذكية، يمكن تقديمها للأطفال علي الإفطار بجانب كوب من الشاي أو الحليب الساخن، كنوع من التغير في الإفطار بدلاً من السندويتشات، فهي صحية ومفيدة للجسم، لاحتوائها علي مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية اللازمة للجسم، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي أسهل طريقة لتحضير نواعم الأفران في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل نواعم الأفران

تتكون من مقادير بسيطة وغير مكلفة وهي كالتالي:-

3 أكواب من الدقيق المنخول.

نصف معلقة صغيرة ملح.

2 معلقة كبيرة من السكر.

مقدار 2 معلقة كبيرة لبن نيدو.

معلقة كبيرة من الخميرة.

مقدار معلقة كبيرة من زيت الذرة.

نصف كوب من السمن الذائب.

ماء للعجن حسب الحاجة.

للحشو:-

عجوة تمر.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من هنا أسهل الخطوات لتحضير نواعم الأفران اللذيذة في المنزل بكل سهولة وهي كما يلي:-

نقوم بخلط الخميرة مع السكر ونصف كوب من الماء، في إناء ونتركها 10 دقائق جانباً لتتفاعل. بعد ذلك نضيف باقي المكونات ماعدا الزيت، ثم نعجن جيداً باليد حتي نلم العجين، وأول ما نلم العجين نضيف الزيت. حتي نحصل عجينة لينة وطرية، ثم نتركها جانباً ترتاح لمدة 10 دقائق. ثم تقطع العجينة حسب الرغبة وتحشي بالعجوة، وترص في صينية مدهونة بقليل من الزبدة. بعد ذلك تترك لتتخمر، ثم تخبز في فرن ساخن علي درجة حرارة 200 مئوية، في رف أوسط لمدة 20 دقيقة تقريباً. وعند تمام النضج وأخذ اللون الذهبي، تخرج وتترك حتي تبرد تماماً، ثم تقدم بألف هنا وشفا مع كوب من الشاي أو الحليب.

طريقة عمل عجوة التمر في المنزل

من هنا سوف نتعرف علي خطوات تحضيرها وهي كالاتي:-