اصنعي عجينة البيتزا المذهلة في البيت بقوام طري وهش مثل القطن

البيتزا من الأكلات السريعة التي انتشرت في المطبخ الإيطالي، وسرعان ما انتشرت في العالم كله، وتعتبر البيتزا من الوجبات الرائعة وذات الطعم الخطير الذي يعشقه الكبار والصغار، وعادة مع يتم شراء البيتزا بأنواعها المختلفة من المطاعم المخصصة لإعدادها، وبالرغم من ذلك إلا أنه هناك بعض ربات البيوت التي تهتم بعمل البيتزا في البيت بنفسها، وتتقن في عملها لكي تسعد عائلتها وتثبت لهم خبراتها في المطبخ، ونطلعكم في هذا المقال الآن طريقة عمل عجينة البيتزا وهي سر نجاح أي نوع من أنواع البيتزا.

طريقة عمل عجينة البيتزا

كما نعلم جيداً أن البيتزا من المعجنات، والمعجنات بشكل عام سر نجاحها العجينة التي يجب أن تكون طرية وبقوام هش يشبه القطن، والبيتزا من سر نجاحها العجينة التي يجب أن تكون على الشكل المضبوط، وعجينة البيتزا سهلة التحضير ومكوناتها غير مكلفة ومتوفرة في أي مطبخ، وطريقتنا التي سوف نذكرها عليكم إلا تحتاج إلا ساعة فقط.

مكونات عجينة البيتزا الهشة:

4 كأس دقيق منخول.

كأس ونصف ماء دافئ للعجن.

نصف كوب زيت.

نصف كوب زيت. رشة ملح.

2 ملعقة كبيرة لبن.

نصف ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة ونصف خمير فورية.

طريقة التحضير:

في وعاء نخلط الخميرة مع السكر وكوب من الماء الدافئ، ويترك جانباً حتى يتخمر.

نضع الدقيق في وعاء ونضع عليه الملح والزين ونقلبهما جيداً.

نضيف مزيج الخميرة للدقيق واللين وباقي الماء، ونعجن المكونات جيداً حتى تتجانس، وتتكون عجينة طرية غير لاصقة باليدين.

تغطى العجينة بفوطة نظيفة، وتترك في مكان دافئ ساعة حتى تتخمر وتصبح جاهزة.

طريقة عمل البيتزا باللحم المفرومة ومكوناتها:

نصف كيلو لحم مفروم.

2 حبة طماطم مقطعة.

نصف كأس زيت الزيتون.

3 ملاعق كبيرة صلصة البيتزا.

ربع كوب جبنة شيدر.

نصف كوب جبنة شيدر.

بصلة مفرومة.

ملح، فلفل أسود، بهارات لحمة.

طريقة عمل بيتزا اللحم المفروم