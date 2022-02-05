طريقة تحضير الرقاق الحلو باللبن والسكر للتحلية في فصل الشتاء البارد

طريقة تحضير صينية الرقاق الحلو باللبن والسكر بمجموعة من الخطوات البسيطة، يعتبر الرقاق من أكثر أنواع المخبوزات إقبالاً كما أن تتعدد استخداماته وطرق تحضيره، حيث يمكن عمله باللبن والسكر أو بالمكسرات والشربات أو حشوه باللحمة المفرومة وهناك العديد من الطرق الأخرى، وهذا الطبق يمكن تناوله على وجبة الإفطار أو العشاء أو للتحلية بعد الوجبات على حسب رغبة كل شخص، واليوم سوف نتعرف من خلال هذه المقالة مكونات عمل الرقاق الحلو باللبن والسكر وكيفية تحضيرها خطوة بخطوة.

مكونات عمل الرقاق الحلو باللبن والسكر

تعتبر مكونات عمل الرقاق الحلو باللبن والسكر من المكونات المغذية للجسم فهيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

٢ كوب من اللبن المغلى.

٦ ورقات رقاق طري.

نصف كوب من جوز الهند.

ملعقة صغيرة من القرفة.

نصف كوب من السكر البودرة.

⅛ كيلو من الجبنة الموتزاريلا.

نصف كوب من المكسرات المجروشة.

زبيب نصف كوب.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نتعرف الآن على طريقة تحضير هذا الرقاق بخطوات سهلة وبسيطة وهي كما يلي:-

نحضر صينية كبيرة وندهنها بالسمنة ثم نقوم ببل الرقاق في اللبن المغلى المحلى. ثم نرص ثلاث طبقات في الصينية وندهن كل طبقة منها بقليل من السمن. بعد ذلك نوزع الجبنة الموتزاريلا والمكسرات والزبيب والقرفة وجوز الهند. نغمس ثلاث طبقات أخرى في اللبن ونضعها في الصينية وندهن كل طبقة أيضاً بالسمنة. ثم نرش على الوجه قليل من الحليب والسكر والقرفة ثم تدخل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية. نترك الصينية في الفرن حتى ينضج الرقاق وتأخذ اللون المحمر الرائع. نخرج الصينية من الفرن ونقطعها ثم نضعها على طبق التقديم ونقدمه بالف هنا وشفا للجميع.

فوائد تناول هذا الطبق

يمتاز هذا الطبق بالعديد من الفوائد الصحية التي سوف نتعرف على بعضها وهي كالآتي:-