نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري الغريبة بالبندق والشوكولاتة في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الغريبة بالبندق والشوكولاتة ، من الحلويات الشهية واللذيذة التي يتم تقديمها في الكثير من المناسبات، هي حلا عربية سهلة وشهية وتذوب بالفم، وهي من الحلويات الشهيرة في الدول العربية، من الحلويات المغاربية ذات الشعبية، وهي من أصل نوع من الحلويات التقليدية العربية، التي واكبت علي إعدادها الشعوب العربية خاصة أيام أعياد الفطر، هي حلوى صحية ومفيدة لأنها تتكون من مكونات صحية، وهي حلوى سهلة وسريعة التحضير، وتعد من الحلويات الاقتصادية، وهو من الحلويات الشعبية في كثير من البلدان العربية وغالباً ما ترتبط بالمناسبات مثل الأعياد والأفراح، هي من الحلويات التي تتميز بمذاقها الرائع واللذيذ، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل الغريبة بالبندق والشوكولاتة في المنزل بكل بساطة.

مكونات عمل الغريبة بالبندق والشوكولاتة

سوف نتعرف من هنا علي مقادير عمل هذه الحلوى الشهية وهي كالتالي:-

كوب ونصف من الزبدة.

2 كوب من السكر الناعم.

5 أكواب من الدقيق.

2 حبة من البيض.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

للحشو:-

نصف كيلو بندق محمص ومطحون.

3 ملاعق كبار قطر سكر.

حبات بندق كاملة للزينة.

300 جرام شوكولاتة مذوبة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير الغريبة بالبندق والشوكولاتة في المنزل بكل سهولة وبساطة وهي كالتالي:-

يتم تسخين الفرن أولاً علي درجة حرارة 250 مئوية. بعد ذلك يتم إحضار الخلاط الكهربائي، ونضع به الزبدة والسكر، ويتم الخفق حتي نحصل علي مزيج قشدي. ثم يضاف الدقيق والبيض والفانيليا، ويخلط المزيج للحصول علي عجينة طرية، لكن قابلة للدعك. بعد ذلك تشكل العجينة علي شكل كرات بحجم حبات الجوز، ثم تحشي كل كرة بحشوة البندق المحضرة، وتسطح في قوالب شبه دائرية. ثم تزين أقراص الغريبة بحبات البندق الكاملة، وتخبز في فرن الذي سبق تسخينه، حتي يتغير لونها إلي الأصفر. بعد ذلك نخرجها من الفرن وتزين بحبات البندق الكاملة، وبصلصلة الشوكولاتة وتقدم بألف صحة وعافية.

طريقة تحضير الحشو

من هنا تعرفي علي خطوات تحضير الحشوة وهي كالتالي:-

يتم طحن البندق في خلاط علي سرعة متوسطة، ثم يخلط مع قليل من قطر السكر، للحصول علي قوام دبق.

طريقة تحضير كريمة البندق

سوف نتعرف علي خطوات تحضير هذه الكريمة وهي كما يلي:-

نقوم بتذويب 150 جرام من الشكولاتة الغامقة، علي حمام بخاري، ثم يضاف عليها معلقة كبيرة من العسل الأبيض، بالتدريج بعد تذويبهم بالماء مع التقليب، للحصول علي قوام متجانس. ثم يطحن 100 جرام من البندق المحمص، جيداً ويخلط مع الشكولاتة، ثم تضاف الكريمة المخفوقة، ويتم الخلط حتي يصبح القوام كريمي. بعد ذلك تحفظ في برطمان، ويستخدم في خلال اسبوع، ويمكن تقديمها مزينة بالموز أو البندق.

طريقة عمل كرات الطاقة اللذيذة

من هنا سوف نتعرف علي خطوات عمل هذه الحلوى الشهية وهي كما يلي:-

نحضر بولة ونضع بها كوب من الكورن فليكس المقرمش، وينعم ثم يوضع كوب من المكسرات المشكل ويوضع كوب شكولاتة بالحليب، ويقلب الخليط حتي يتجانس.

ثم نقوم بوضع كمية من الزيت لتدهن بها اليد، ونكون كرات مستديرة وتوضع في طبق علي ورق زبدة، وتوضع في الثلاجة لمدة ساعة، بعد ذلك تكون جاهزة للتقديم.

طريقة عمل بسكويت بالشوكولاتة للذيذ

سوف نتعرف علي خطوات عمل هذا البسكويت اللذيذ وهي كما يلي:-