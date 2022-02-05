بمكونات اقتصادية حضري طبق الشعيرية بالحليب والزبيب الذي يتميز بطعم رائع

يعد طبق الشعيرية بالحليب والزبيب من أشهى الأطباق التي تقدم في اي وقت سواء كان على الإفطار أو غيره، ويتكون هذا الطبق من مجموعة مكونات جميعها صحية ومفيدة منها الحليب والزبيب، حيث يحتوي الزبيب على عدة معادن مثل النحاس والحديد لذلك يعمل على حماية الجسم من فقر الدم، كما أنه يعمل على حماية خلايا العين وذلك لوجود مركبات مضادة للأكسدة، والآن سوف نتعرف من خلال هذه المقالة على مكونات عمل الشعيرية بالحليب والزبيب وطريقة إعدادها في المنزل للأولاد وجميع أفراد العائلة لتقوية أجسامهم وبنائها بطريقة صحيحة وسليمة.

مكونات عمل الشعيرية بالحليب والزبيب

تعد مكونات عمل الشعيرية بالحليب والزبيب من أسهل المكونات وأبسطها فهيا بنا نتعرف عليها الآن وهي كالآتي:-

نصف لتر من الحليب.

كوب من الشعيرية.

رشة صغيرة من الملح.

نصف كوب من السكر.

سمن.

نصف كوب من الزبيب.

رشة من الفانيليا.

ماء.

طريقة الإعداد والتجهيز

يتم تحضير طبق الشعيرية الساخن بأروع الخطوات وأبسطها التي لا تستغرق وقت كبير وهي كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به قليل من السمن ونضعه على النار ثم نسكب عليه كوب الشعيرية. نقلب الشعيرية باستمرار حتى تأخذ اللون الذهبي ثم نسكب عليها الماء ليغطيها بمقدار ٢ سم. ثم نحرك ونضيف عليها السكر ورشة الملح والفانيليا، نترك الخليط على نار هادئة لمدة ٢٥ دقيقة حتى تنضج. بعد ذلك نضيف عليها الزبيب ونقلب جيداً وفي وعاء آخر نضع الحليب حتى يسخن. ثم نضع الشعيرية في أطباق التقديم ونسكب عليها الحليب الساخن ونقدمها بألف هنا وشفا.

فوائد تناول الزبيب

يتناول الزبيب العديد من الفوائد المفيدة والمغذية للجسم فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-